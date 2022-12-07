«Будем бить так, что себя не узнаешь». В Петербурге студентку ударили ногой по лицу, но она не отдала нападавшим собаку

Молодая петербурженка подверглась нападению во время прогулки с собакой в центре города. В бившей её паре узнали местных с нездоровой тягой к чужим животным.
Как сообщила «Фонтанке» 19-летняя студентка 7 декабря, в понедельник около десяти часов вечера она гуляла с метисом хаски по улице Черняховского, когда на пути попалась пара. Судя по виду, начало рабочей недели мужчина и женщина уже успели отметить.
Попытка сменить маршрут и обойти незнакомцев не увенчалась успехом. Женщина потребовала отдать собаку, услышала «нет» и, как рассказывает девушка, без всякой причины несколько раз ударила её по лицу.
Решение достать перцовый баллончик, похоже, только добавило незнакомцам агрессивности. По словам студентки, женщина выхватила баллончик, схватила её за шею, продолжив бить. Её спутник не вмешивался, но не исключено, что добавил что-то от себя. В какой-то момент девушка получила удар ногой по лицу и упала. Помощь подоспела в лице затормозившего автомобилиста. Увидев, что водитель выскочил из салона, пара поторопилась прочь.
В Мариинской больнице девушке диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Вызванные на место полицейские без труда нашли распустивших руки прохожих и, как говорит пострадавшая, свидетельницу в лице сотрудницы магазина, признавшую в них беспокойных местных жителей.
Сама девушка также припомнила, что встречала парочку раньше — те проявляли интерес к её собаке, но раньше не подходили. Соседи рассказали ей, что не только метис хаски стал объектом внимания: пожилого мопса якобы те же мужчина и женщина довели едва ли не до эпилептического припадка.
«Очень опасаюсь их», — говорит студентка. По её словам, убегая, парочка кричала, что при следующей встрече будет бить так, что она сама себя не узнает. При этом мужчина снимал то ли видео, то ли фото.
«Фонтанка» обратилась в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти за комментарием о ходе проверки.