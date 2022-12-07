«Будем бить так, что себя не узнаешь». В Петербурге студентку ударили ногой по лицу, но она не отдала нападавшим собаку

Молодая петербурженка подверглась нападению во время прогулки с собакой в центре города. В бившей её паре узнали местных с нездоровой тягой к чужим животным.



Как сообщила «Фонтанке» 19-летняя студентка 7 декабря, в понедельник около десяти часов вечера она гуляла с метисом хаски по улице Черняховского, когда на пути попалась пара. Судя по виду, начало рабочей недели мужчина и женщина уже успели отметить.



Попытка сменить маршрут и обойти незнакомцев не увенчалась успехом. Женщина потребовала отдать собаку, услышала «нет» и, как рассказывает девушка, без всякой причины несколько раз ударила её по лицу.

