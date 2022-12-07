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    «А это для дам или для джентльменов?» Лавров рассказал, как его удивил общий туалет в Швеции

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    11 комментариев

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за многообразие в рамках культуры и традиций, но не так, как сейчас в Европе. Эту тему он затронул 7 декабря в ходе выступления на Международном форуме «Примаковские чтения».

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    «Если это многообразие гендеров, которые сейчас достигают более 80 штук в Европе, если это то, что я наблюдал в Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИД ОБСЕ, когда, извините за подробности, там я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: «А это для дам или для джентльменов?» Мне сказали: «У нас все общее». Я не поверил, но это, действительно, было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», – сказал Лавров.

    При этом, по словам Лаврова, многообразие присутствует везде, в том числе в России, Индии, Китае и других регионах. А выступающий за демократию Запад, добавил он, пытается подавить это многообразие, говоря другим странам, как они должны жить.

    «ЛГБТ в современной трактовке демократии – один из столпов того, чему пытаются научить и что пытаются привить», – сказал министр.

    Лавров отметил, что Россия хочет видит Евросоюз самостоятельным игроком на мировой арене, но не для конфронтации с США, а для сотрудничества с Москвой.

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    Комментарии 11

    ***_12307 Дек 2022 в 15:07
    Пустили Дуньку в Европу.
    +0−0
    DimDimych07 Дек 2022 в 15:07
    А вот эти вот пластиковые толчки по 30-60 рублей за посещение... как определить, какой для дам, а какой для жентельменов?
    +0−0
    zelf07 Дек 2022 в 15:07
    Меня вчера накрыло у метро. Так не поверите, тоже только табличка WC. И тоже без разницы где мальчикам, а где девочкам.
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