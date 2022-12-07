«А это для дам или для джентльменов?» Лавров рассказал, как его удивил общий туалет в Швеции

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за многообразие в рамках культуры и традиций, но не так, как сейчас в Европе. Эту тему он затронул 7 декабря в ходе выступления на Международном форуме «Примаковские чтения».



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«Если это многообразие гендеров, которые сейчас достигают более 80 штук в Европе, если это то, что я наблюдал в Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИД ОБСЕ, когда, извините за подробности, там я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: «А это для дам или для джентльменов?» Мне сказали: «У нас все общее». Я не поверил, но это, действительно, было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», – сказал Лавров.



При этом, по словам Лаврова, многообразие присутствует везде, в том числе в России, Индии, Китае и других регионах. А выступающий за демократию Запад, добавил он, пытается подавить это многообразие, говоря другим странам, как они должны жить.

