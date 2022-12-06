Депутаты подсчитали, сколько придется потратить на «тринадцатую пенсию», если ее примут. Правительство против

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о введении в России дополнительной страховой пенсии по старости, которую будут выплачивать в конце года. Документ опубликован 6 декабря в базе нижней палаты парламента.
«Согласно предложенному законопроекту каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая «тринадцатая пенсия»)», — сказано в пояснительной записке.
По мнению авторов законопроекта, дополнительные выплаты будут способствовать «восстановлению социальной справедливости».
Кроме того, парламентарии предлагают снизить с 80 до 70 лет возраст, необходимый для двукратного увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, на выплату «тринадцатой пенсии» потребуется около 654 млрд 846 млн рублей (при средней пенсии в 18 521 рубль). А инициатива по снижению возраста для двукратного увеличения фиксированной выплаты обойдется примерно в 54 млрд рублей.
К законопроекту прикреплено и заключение правительства РФ, согласно которому кабмин инициативу не поддерживает.
Сейчас документ на рассмотрение внесли представители «Справедливой России». Интересно, что в декабре 2021 года Госдума отклонила законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате, который был внесен ЛДПР. Теперь «либерал-демократы» уличили коллег из «Справедливой России» в «копирайте» инициативы и выдаче чужой идеи за свою. Тот проект, к слову, тоже был не поддержан правительством.