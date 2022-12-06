Депутаты подсчитали, сколько придется потратить на «тринадцатую пенсию», если ее примут. Правительство против

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о введении в России дополнительной страховой пенсии по старости, которую будут выплачивать в конце года. Документ опубликован 6 декабря в базе нижней палаты парламента.



«Согласно предложенному законопроекту каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая «тринадцатая пенсия»)», — сказано в пояснительной записке.



По мнению авторов законопроекта, дополнительные выплаты будут способствовать «восстановлению социальной справедливости».

