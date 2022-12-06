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    Депутаты подсчитали, сколько придется потратить на «тринадцатую пенсию», если ее примут. Правительство против

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    9 комментариев

    На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о введении в России дополнительной страховой пенсии по старости, которую будут выплачивать в конце года. Документ опубликован 6 декабря в базе нижней палаты парламента.

    «Согласно предложенному законопроекту каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая «тринадцатая пенсия»)», — сказано в пояснительной записке.

    По мнению авторов законопроекта, дополнительные выплаты будут способствовать «восстановлению социальной справедливости».

    Кроме того, парламентарии предлагают снизить с 80 до 70 лет возраст, необходимый для двукратного увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии.

    Согласно финансово-экономическому обоснованию, на выплату «тринадцатой пенсии» потребуется около 654 млрд 846 млн рублей (при средней пенсии в 18 521 рубль). А инициатива по снижению возраста для двукратного увеличения фиксированной выплаты обойдется примерно в 54 млрд рублей.

    К законопроекту прикреплено и заключение правительства РФ, согласно которому кабмин инициативу не поддерживает.

    Сейчас документ на рассмотрение внесли представители «Справедливой России». Интересно, что в декабре 2021 года Госдума отклонила законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате, который был внесен ЛДПР. Теперь «либерал-демократы» уличили коллег из «Справедливой России» в «копирайте» инициативы и выдаче чужой идеи за свою. Тот проект, к слову, тоже был не поддержан правительством.

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    Комментарии 9

    Гoша Бeлгрaдский06 Дек 2022 в 19:42
    А ещё, увеличили штат МВД! Теперь будет кому микро и нанотехнологии поднимать.
    +0−0
    26225520106 Дек 2022 в 19:26
    А зачем платить 13-ю всем подряд ? Надо поддерживать малоимущих , только тех, кто получает не более среднего показателя ( на 2022 год - 18984 руб ). Мироновы-терешковы-матвиенко-итд и так в шоколаде, с миллионных пенсионеров ( сумма пенсии за год ) вообще подоходный налог брать справедливо.
    +1−0
    Дядя Бо06 Дек 2022 в 19:17
    Зато себе - любимым, за некие вредные условия работы труда чиновники зарплату подняли.
    Малоимущим пенсионерам раз в 3 месяца выдавали набор продуктовый, стоимостью около 1 тысячи, может 1200. Позвонив в декабре, пенсионеры узнали, что в связи с некими трудностями, такие наборы теперь будут давать 1 раз в год.
    +5−0
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