Многодетная мать в Петербурге отсудила 70 тыс. руб. у сервиса доставки за шум и вонь под окнами

Жительница Петербурга пожаловалась в суд на фирму по доставке питания. Вонь от выхлопных газов и постоянный шум под окнами мешали жить ей и трем ее детям. Суд встал на сторону многодетной матери.



Судебным приставам Невского района Петербурга поступил исполнительный лист от районного суда о взыскании с петербургской фирмы компенсации морального вреда в пользу многодетной матери, сообщает 6 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу. Женщина проживает в одном доме с магазином организации и пожаловалась, что там нон-стоп загружают и выгружают товар прямо под окнами ее квартиры.