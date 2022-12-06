Многодетная мать в Петербурге отсудила 70 тыс. руб. у сервиса доставки за шум и вонь под окнами

Жительница Петербурга пожаловалась в суд на фирму по доставке питания. Вонь от выхлопных газов и постоянный шум под окнами мешали жить ей и трем ее детям. Суд встал на сторону многодетной матери.
Судебным приставам Невского района Петербурга поступил исполнительный лист от районного суда о взыскании с петербургской фирмы компенсации морального вреда в пользу многодетной матери, сообщает 6 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу. Женщина проживает в одном доме с магазином организации и пожаловалась, что там нон-стоп загружают и выгружают товар прямо под окнами ее квартиры.
Петербурженка расценила действия фирмы как нарушение статьи 8 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, по которой деятельность торговых организаций не должна ухудшать условия проживания людей в жилых домах. По ее словам, долгий контакт «со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей компании, вызывает общее ослабление организма» у нее и ее детей, а уровень шума с улицы превышает допустимый, из-за чего дети не высыпаются и семья испытывает постоянные неудобства. За шум, как выяснилось, фирму уже трижды привлекали к административной ответственности.
Суд удовлетворил иск петербурженки и постановил взыскать в ее пользу более 70 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приставы уведомили руководство компании о задолженности и предупредили об ответственности за неисполнение решения суда. В итоге нужную сумму списали с банковского счета фирмы и перечислили женщине.