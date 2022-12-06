Как петербургские власти следят за всеми и даже за иноагентами

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Ежегодно петербургские власти тратят миллионы на то, чтобы узнавать о мнении горожан. «Фонтанка» изучила, какими инструментами пользуются чиновники и губернатор.

Под «Призмой» Больше года назад в кабинете у губернатора Петербурга Александра Беглова появился экран. На нём отображаются заголовки новостей, наиболее ярко эмоционально окрашенные посты в социальных сетях, все сообщения делятся на тональности и темы. Это программа «Призма» от компании «Медиалогия». Создатели характеризуют её как продукт для руководителей. На сайте компании обещают, что программа обеспечит мониторинг и анализ общественно-политической ситуации в регионе, результатов социологических исследований, включая отношение населения к деятельности президента, правительства Российской Федерации, руководителей региона, а также поможет с оценкой социально-экономического развития региона.



«Призмой», как писал Forbes в 2012 году, уже в то время начали пользоваться в Администрации президента и ещё в десятках правительственных кабинетов. Тогда, правда, её установили в кремлевские кабинеты тестово и бесплатно, а коммерческую эксплуатацию, говорили в компании, только планировали к запуску.

Несколько лет назад «Призма» ушла в регионы. Например, в Подмосковье в 2020-м году заключили тендер на 50 млн рублей. Как обращал внимание Cnews, в описании документа техзадания забыли убрать название и так и опубликовали файл «Призма ТТ» («тт» — скорей всего, технические требования). Конкурс ожидаемо выиграла «Медиалогия». К 2022 году система стала уже настолько популярна, что компании начали разыгрывать тендеры, чтобы изменить информацию о себе в выдаче «Призмы». Такой тендер «Фонтанка» обнаружила от застройщика АО «Интеко». В техническом задании характер работ, за которые готовы заплатить 8 млн рублей, описан так: «Внесение позитивного контента о деятельности компании в систему «Призма» («Медиалогия») (без ограничений). Продвижение позитивного контента в ТОП-10 выдачи темы «Стройкомплекс» в системе ИАС «Призма» («Медиалогия»). Мониторинг на предмет возможного появления негатива в отношении компании 24/7 в системе «Призма» («Медиалогия»). Координация с Москомстройинвестом по вопросу продвижения информационных материалов, связанных с компанией в системе «Призма».



В Петербурге, впрочем, страсти по «Призме» ещё не достигли такого апогея. Хотя, по словам собеседников «Фонтанки», губернатор нередко реагирует на то, что ему показывает чудо-монитор. «Например, был очень расстроен, когда он выступал в Заксобрании с отчетом, а СМИ, как показала ему «Призма», обратили внимание совсем не на то, на чём он хотел заострить внимание». Ещё один собеседник «Фонтанки» отмечает, что «Призма» помогает Беглову ориентироваться в ситуации в городе: «Дело в том, что сейчас у него очень раздробленная команда в этой части: есть пресс-секретарь, которая приносит свой отчёт по СМИ, есть ЦУР, который приносит свой отчёт о соцсетях, есть комитет по печати и профильный вице-губернатор. При этом каждый — всё равно чиновник и чуть-чуть (а кто-то и нет) да завышает оценки и прогнозы». По словам нескольких собеседников «Фонтанки», в последнее время всё чаще эти отчёты разнятся с тем, что показывает «Призма», в связи с чем глава города даже задумался о том, что систему работы с общественным мнением пора реформировать. «Наверное, немаловажную роль в этом сыграл и Евгений Пригожин, который чуть ли не каждый день разгоняет негатив», — говорит один из чиновников.



Впрочем, не все собеседники «Фонтанки» описывают «Призму» как чудо-машину. «На самом деле это всего лишь набор заголовков на экране, не более того. За эту систему мы не платили, думаю, нам её навязали вместе с какими-то другими продуктами. Какой эффект от облака заголовков?» — считает один из сотрудников администрации губернатора. Его коллега добавляет, что иногда программа выдаёт за важную и популярную новость ту, которая не нашла достаточное количество откликов и об этом почти никто не написал: «Это считает специальная формула, и, видимо, иногда она делает это некорректно».



И даже на «Яндекс.Маркете» Продуктами компании «Медиалогия» в петербургском правительстве пользуются давно и регулярно. В этом году на них потратили несколько миллионов рублей из бюджета города. Например, летом Управление информационных технологий и связи при комитете по информатизации купило за 2,5 млн рублей лицензии для администрации губернатора на программы «Медиалогия» и «Медиалогия БАЗЗ». Система должна обеспечить мониторинг 50 заданных тем для пяти сотрудников в течение года. В техзадании также указаны медиа, которые должны попасть в мониторинг. Список удивительный, но, видимо, сделали его таким ненамеренно. Например, в качестве федерального медиа Смольный хочет мониторить тюменский сайт «Вслух» и сайт «Правда». Последний, кстати, регулярно цитирует бизнесмена Евгения Пригожина, когда тот критикует Александра Беглова. Кроме того, в техзадании говорится, что в мониторинг нужно включить сайты Republic* и «Росбалта»* — оба признаны иностранными агентами. Из печатной прессы — «Комсомолка. Толстушка. Москва» и «Новая газета» (к моменту публикации документа была закрыта). Из телевидения в числе прочего еще один включенный в список иноагентов — телеканал «Дождь»*. Радио — уже закрытое «Эхо Москвы». Судя по набору медиа, составитель техзадания скопировал список сколько-то летней давности у коллег из Москвы. В документе также есть набор соцсетей, отзывы на которых нужно мониторить: Telegram; VKontakte; «Одноклассники»; «Ответы Mail.ru»; Otzovik.com; «Яндекс.Маркет»; Banki.ru; Auto.ru; Sravni.ru; iRecommend.ru; Yell.ru; Flamp. По итогам мониторинга власти хотят иметь отчёт о результатах анализа инфоповодов из наиболее популярных комментариев, данные об их уникальности и популярности.



На концерте и в парке Помимо уже упомянутых систем мониторинга, чиновники Петербурга уже несколько лет пользуются «Инцидент-менеджментом». Это — тоже система от «Медиалогии», но адаптированная для использования Центром управления регионом, организации, появившейся за счет бюджета в каждом регионе страны при органах власти. ЦУРы занимаются мониторингом комментариев жителей, а также отрабатывают жалобы, которые идут на страницы чиновников в соцсетях. Собеседники «Фонтанки» считают, что петербургский ЦУР занят также неформальным размещением положительных постов о городских чиновниках в соцсетях, в том числе телеграм-каналах.



Впрочем, в самом ЦУРе видят свою деятельность несколько иначе. «Фонтанка» попросила его представителей привести успешные кейсы своей работы. Так, наиболее удачным примером там считают пандемийное время, когда с помощью соцсетей решали вопросы, как именно учить детей в школе — только онлайн или в смешанном формате. Из наиболее ярких частных случаев в ЦУРе вспомнили кейс, когда отреагировали на жалобу родителей в соцсети на домогательства к ребёнку, после чего учителя арестовали. В последнее время там отрабатывали сообщения об ошибочной мобилизации: для взаимодействия сотрудники ЦУРа, полпредство и районные власти даже создали закрытый телеграм-канал, где разбирали сложные вопросы. По итогам, утверждают там, вернули домой более 100 человек.

«Фонтанка» задала вопрос и районным администрациям, как там мониторят сообщения и жалобы жителей. На, казалось бы, простой вопрос не все и не сразу смогли ответить. Впрочем, из тех ответов, что удалось получить, выяснилось: просьбы жителей получают всеми возможными способами, даже по старинке. Например, с жалобой на ремонт парадной пенсионерке удалось обратиться к главе Центрального района Елене Федоровой, встретив её на концерте в БКЗ. А в Красногвардейском районе почти также спасли многолетнюю иву в Полюстровском саду.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

*признаны в РФ СМИ-иноагентами