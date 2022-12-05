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    Что такое пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Объясняем на карточках

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    7 комментариев

    Закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений подписан вечером 5 декабря.

    «Пропаганда – это информация, которая побуждает к повторению чего-то, чтобы стать таким же, и так далее. Одно дело – информирование, другое дело – пропаганда», – говорит глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщина и детей Нина Останина.

    О чем еще идет речь в новом законе, и что такое пропаганда, объясняем на карточках.

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    Текстовую версию того, что означает подписанный закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, читайте здесь.

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    Комментарии 7

    26086200106 Дек 2022 в 00:49
    Надо было спросить со сколькими сторонниками однополой любви она встречалась в течении своей жизни.
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!06 Дек 2022 в 00:49
    убивать убивать убивать !
    дугин если чо.
    +0−0
    Курю с 3х лет06 Дек 2022 в 00:16
    Скрепненько
    +0−1
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