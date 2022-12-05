Что такое пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Объясняем на карточках

Закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений подписан вечером 5 декабря.



«Пропаганда – это информация, которая побуждает к повторению чего-то, чтобы стать таким же, и так далее. Одно дело – информирование, другое дело – пропаганда», – говорит глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщина и детей Нина Останина.

О чем еще идет речь в новом законе, и что такое пропаганда, объясняем на карточках.