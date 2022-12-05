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    Песков объяснил, почему Путин ехал по Крымскому мосту на Mercedes

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    12 комментариев

    В Кремле ответили на вопрос, почему для поездки по восстановленной части Крымского моста президент РФ Владимир Путин был за рулем Mercedes, а не отечественного автомобиля, такого как Aurus.

    «Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — сказал 5 декабря ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Ранее в понедельник Путин посетил Крымский мост и лично проехался по его отремонтированной части на машине. По пути он заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе восстановительных работ, а на месте самого взрыва, случившегося 8 октября, президент пообщался с главным инженером ФКУ Упрдор «Тамань» Никитой Храповым и заместителем гендиректора «Нижнеангарсктрансстроя» Евгением Чибышевым.

    В ходе поездки глава государства поручил привести в идеальное состояние левую часть моста, которая тоже была повреждена в результате теракта. Кроме того, президент выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту будет восстановлен хотя бы к середине летнего сезона.

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    Комментарии 12

    Sonata05 Дек 2022 в 19:16
    Права-то у него есть? Пенсионеры на дачу чаще ездят, чем это за руль садится.
    +1−0
    Pilat05 Дек 2022 в 19:15
    А как еще можно унизить немецкий автопром, если не сесть на него седалищем?
    +0−0
    VVM196205 Дек 2022 в 19:11
    негоже "барину" на отечественных самоделках передвигаться, это удел его холопов. Только непонятно почему отсутствовали патриотические лозунги на мерседесе - "На Берлин" и "Спасибо деду за Победу".
    И непонятно, зачем было визжать на каждом углу , что импортозамещение идёт на пользу и во благо???
    +2−1
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