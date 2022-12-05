Песков объяснил, почему Путин ехал по Крымскому мосту на Mercedes

В Кремле ответили на вопрос, почему для поездки по восстановленной части Крымского моста президент РФ Владимир Путин был за рулем Mercedes, а не отечественного автомобиля, такого как Aurus.
«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — сказал 5 декабря ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник Путин посетил Крымский мост и лично проехался по его отремонтированной части на машине. По пути он заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе восстановительных работ, а на месте самого взрыва, случившегося 8 октября, президент пообщался с главным инженером ФКУ Упрдор «Тамань» Никитой Храповым и заместителем гендиректора «Нижнеангарсктрансстроя» Евгением Чибышевым.
В ходе поездки глава государства поручил привести в идеальное состояние левую часть моста, которая тоже была повреждена в результате теракта. Кроме того, президент выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту будет восстановлен хотя бы к середине летнего сезона.