Путин за рулем машины проехался по восстановленной части Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин лично побывал на Крымском мосту и за рулем машины проехался по его автомобильной части. Кадры 5 декабря показал канал «Россия-24».
Судя по распространенным видеозаписям, президент управлял автомобилем марки Mercedes. Рядом сидел вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил главе государства о ходе восстановления моста после октябрьского теракта. В ходе поездки Путин уточнил, что они едут по правой части.
5 декабря для транспорта после замены пролетов для автомобилей была открыта правая часть Крымского моста. На замену четырех поврежденных взрывом пролетов понадобилось менее двух месяцев.