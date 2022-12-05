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    Путин за рулем машины проехался по восстановленной части Крымского моста

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    Президент РФ Владимир Путин лично побывал на Крымском мосту и за рулем машины проехался по его автомобильной части. Кадры 5 декабря показал канал «Россия-24».

    Судя по распространенным видеозаписям, президент управлял автомобилем марки Mercedes. Рядом сидел вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил главе государства о ходе восстановления моста после октябрьского теракта. В ходе поездки Путин уточнил, что они едут по правой части.

    5 декабря для транспорта после замены пролетов для автомобилей была открыта правая часть Крымского моста. На замену четырех поврежденных взрывом пролетов понадобилось менее двух месяцев.

    «Фонтанка» рассказывала, как 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Из-за взрыва обрушились два пролёта автомобильной части моста, погибли четверо, в том числе пара из Петербурга.

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