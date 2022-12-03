Бастрыкин обратил внимание на судьбу дома княгини Шаховской. Активисты заподозрили, что готовится снос

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой дома княгини Шаховской на Садовой улице, 61. Председатель потребовал доложить по итогам проверки информации активистов о якобы готовящемся сносе здания. Об этом 3 декабря сообщает телеграм-канал ведомства.

«В социальных сетях сообщается о намерении неравнодушных жителей г. Санкт-Петербурга обратиться к руководству СК России в связи с угрозой уничтожения исторического здания – Дома княгини Шаховской, заложенного в начале XIX века. Жители утверждают, что долгие годы здание не реконструируется и разрушается и готовится его снос. Жители просят обеспечить правовую охрану здания со всеми его историческими флигелями», – говорится в сообщении.



Ранее в чате градозащитного телеграм-канала «SOS СПб снос» начали сбор подписей под обращением к Бастрыкину. «В 2019 году появилась информация о готовящейся «реконструкции». В рамках работ предполагается снести большую часть здания — северный и западные дворовые флигели, в восточном будут полностью заменены внутренности. Лишь лицевой корпус может уцелеть после такого «ремонта»», – говорится в тексте обращения.



Подписанты отмечают, что под охраной находится только лицевой корпус здания.

С 2014 года дом княгини Шаховской находится в оперативном управлении Мариинского театра. Здесь планировалось разместить гостиницу для артистов. В настоящее время, по информации активистов, здание заброшено и не эксплуатируется.

