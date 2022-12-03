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    Градозащита от Бастрыкина

    Бастрыкин обратил внимание на судьбу дома княгини Шаховской. Активисты заподозрили, что готовится снос

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой дома княгини Шаховской на Садовой улице, 61. Председатель потребовал доложить по итогам проверки информации активистов о якобы готовящемся сносе здания. Об этом 3 декабря сообщает телеграм-канал ведомства.

    «В социальных сетях сообщается о намерении неравнодушных жителей г. Санкт-Петербурга обратиться к руководству СК России в связи с угрозой уничтожения исторического здания – Дома княгини Шаховской, заложенного в начале XIX века. Жители утверждают, что долгие годы здание не реконструируется и разрушается и готовится его снос. Жители просят обеспечить правовую охрану здания со всеми его историческими флигелями», – говорится в сообщении.

    Ранее в чате градозащитного телеграм-канала «SOS СПб снос» начали сбор подписей под обращением к Бастрыкину. «В 2019 году появилась информация о готовящейся «реконструкции». В рамках работ предполагается снести большую часть здания — северный и западные дворовые флигели, в восточном будут полностью заменены внутренности. Лишь лицевой корпус может уцелеть после такого «ремонта»», – говорится в тексте обращения.

    Подписанты отмечают, что под охраной находится только лицевой корпус здания.

    С 2014 года дом княгини Шаховской находится в оперативном управлении Мариинского театра. Здесь планировалось разместить гостиницу для артистов. В настоящее время, по информации активистов, здание заброшено и не эксплуатируется.

    Комитет по охране памятников еще в 2018 году выиграл суд у театра и обязал его в течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в силу разработать проектную документацию по сохранению памятника и согласовать ее с КГИОП. В картотеке Октябрьского районного суда указано, что исполнительные листы были выданы 19 апреля 2019 года. На сайте ФССП говорится, что исполнительное производство по одному из листов было открыто в августе 2022 года.

    Ранее в субботу Александр Бастрыкин поручил проверить возможную подготовку к сносу кожевенного завода Парамонова.

    Дом княгини Шаховской (купца Чугреева), расположенный на Садовой улице, 61 литер А, является объектом культурного наследия регионального значения. В этом доме в 1836-1837 гг. жил М.Ю. Лермонтов. Здание было возведено в начале XIX века. 875 — В 1875 году архитектор Федор Черненко надстроил 4 этаж, в 1903 году здание было перестроено, а также надстроен пятый этаж по проекту архитектора Льва Андреева. Дом княгини Шаховской представляет собой образец стиля эклектика.

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