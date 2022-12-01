В Купчино показали, как пассажиры «вспыхнули» в автобусе. Эмоции гасили огнетушителем и арестом

В Петербурге арестованы скандалисты, накалившие обстановку в пассажирском транспорте во Фрунзенском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», 1 декабря суд определил их в спецприёмник.

Неспокойной накануне выдалась поездка в автобусе № 12. В Купчино в салоне разгорелся конфликт. Излишне вольно вела себя женщина со спутниками. Докучали пассажирам, кондуктору, а потом добрались и до водителя. Попытка высадить их на улице Турку встретила активное сопротивление.

Кульминация попала на видео. По словам очевидцев, один из мужчин начал рваться к водителю, схватил огнетушитель и распылил его. Пока одни снимали выходку, другие ловили хулиганов.



В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» уточнили, что общественный порядок в автобусе нарушала нетрезвая компания — женщина и двое мужчин. За помощь с их усмирением особенно благодарят пассажиров — «сознательных и неравнодушных».



«Водитель на остановке сделал замечание, однако правильной реакции на слова не последовало. Нарушители порядка устроили потасовку, сорвали огнетушитель и воспользовались им, залив салон и кабину. Нарушители задержаны водителем и другими пассажирами и переданы оперативно прибывшей полиции», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

