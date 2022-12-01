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    Выбирали целый год. Юному ленивцу из Ленинградского зоопарка дали имя

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    В Ленинградском зоопарке объявили имя для годовалого малыша ленивца, ребёнка семейства Ирвина и Сони. О результатах конкурса на лучшую кличку 1 декабря рассказали в Telegram-канале зверинца.

    Telegram-канал Ленинградского зоопарка

    Сотрудники насчитали всего 718 вариантов. Многие из них были «вкусными»: Блинчик, Кокос, Манго, Кумкват. Кроху предлагали назвать и в честь ленивцев из мультфильмов — Сидом и Блицем.

    Но в итоге остановились на имени Отто, оно понравилось работникам зоопарка больше остальных. Горожанина, который его предложил, наградят двумя входными билетами.

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