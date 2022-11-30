В декабре в России станет обязательной маркировка жидкости для вейпов

С середины декабря в России станет обязательной маркировка жидкости для вейпов и других систем курения. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном 30 ноября на официальном портале правовой информации.



Нововведения вступают в силу с 15 декабря. Маркировке будут подлежать табак и табачные изделия, предназначенные для «потребления путем нагревания», а также «жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования».