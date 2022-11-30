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    В декабре в России станет обязательной маркировка жидкости для вейпов

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    С середины декабря в России станет обязательной маркировка жидкости для вейпов и других систем курения. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном 30 ноября на официальном портале правовой информации.

    Нововведения вступают в силу с 15 декабря. Маркировке будут подлежать табак и табачные изделия, предназначенные для «потребления путем нагревания», а также «жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования».

    Ранее Минздрав поддержал инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования. Сообщалось, что ЛДПР разрабатывает законопроект о маркировке, которая сообщает о вреде вейпов, и упаковке, которая содержит «устрашающие картинки».

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