Минздрав РФ одобрил идею наносить на вейпы предупреждения об их вреде

Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования и готово создать эскизы. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.



«Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по нанесению предупреждений о вреде потребления никотинсодержащей продукции на упаковку электронных систем доставки никотина по аналогии с предупреждениями, наносимыми на упаковку табачной продукции», — рассказали там.

