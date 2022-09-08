Минздрав РФ одобрил идею наносить на вейпы предупреждения об их вреде

Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования и готово создать эскизы. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по нанесению предупреждений о вреде потребления никотинсодержащей продукции на упаковку электронных систем доставки никотина по аналогии с предупреждениями, наносимыми на упаковку табачной продукции», — рассказали там.
Накануне замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, по данным РИА, заявил, что ЛДПР занимается разработкой законопроекта о маркировке, которая сообщает о вреде вейпов, и упаковке, которая содержит «устрашающие картинки».
В министерстве пояснили, что для установления требований о нанесении предупреждений нужно включить такие нормы в проект технического регламента Евразийского экономического союза на продукцию, содержащую никотин. Альтернатива этому — принятие национального технического регламента.