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    «Спровоцировала конфликт». В Забайкалье пенсионерку задержали за нападение с ножом на терапевта из-за «отказа» лечить

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    Следователи в Забайкалье возбудили уголовное дело в отношении 63-летней женщины, которую подозревают в покушении на убийство врача. Визит к доктору кончился поножовщиной.

    Как сообщили 30 ноября в пресс-службе регионального СКР, днем 28-го числа пенсионерка пришла на прием в местную больницу в посёлке Ксеньевка. Там она «спровоцировала конфликт» с врачом-терапевтом, достала принесенный с собой нож и несколько раз ударила им медика. Подозреваемую скрутили работники больницы, они же оказали помощь коллеге. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей.

    Издание «Чита.ру» со ссылкой на источники пишет, что конфликт возник из-за того, что терапевт якобы отказалась назначать обследования и отправлять пациентку на какие-либо анализы, потому что у женщины не было никаких признаков заболевания.

    В Следкоме добавили, что подозреваемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за грабеж, хулиганство и угрозу убийством. Сейчас она задержана.

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