В Ахуе мест нет. «Фонтанка» рассказывает, как еще можно встретить Новый год на Канарах

Фото: DPA/TASS/Peter Zimmermann Поделиться Поделиться





Шутливый опрос «Фонтанки», проведенный в telegram, показал, что 80% читателей намерены отпраздновать наступление 2023 года в местечке под названием Ахуй. Даже без учета фонетических ассоциаций (к слову, ударение в названии ставится на второй слог) рыбацкая деревушка на Канарских островах — идеальный способ сбежать от холодной зимы и тревог, вызванных новостной повесткой. Да и попасть из России в Ахуй не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд, хотя путешествие обойдется недешево.

Во-первых, понадобится шенгенская виза. Если во время пандемии она у вас истекла, еще вполне можно успеть сделать новую. О том, как это сделать, читайте в материале «Фонтанки».

Как получить длинную шенгенскую визу в новых реалиях. Личный опыт



Поскольку Канарские острова входят в состав Испании, то логичнее будет запрашивать визу именно этой страны. Испания оформляет проездной документ за одну-две недели (с момента подачи) и чаще всего выдает шенген на 3,5 месяца. С учетом всех сборов виза обойдется минимум в 10 тысяч рублей.

Из-за того, что ближайшие соседи России, страны Балтии и Финляндия, перестали пускать россиян с туристическими целями, придется искать альтернативные маршруты и быть готовыми к наценке за повышенный спрос — в новогодние праздники она на каждом этапе.



Самый бюджетный вариант, который удалось найти «Фонтанке», обойдется в 96 тысяч рублей в обе стороны. Правда, чтобы успеть оказаться в Ахуе к Новому году, вылетать из Петербурга придется 29 декабря и совершить три пересадки. Но главная проблема — маршрут предполагает пересадку в Лондоне со сменой аэропорта, а значит, придется еще получать британскую транзитную визу.

Самый дешевый вариант без смены аэропорта стоит 106 тысяч в обе стороны. Сначала бортом Pegasus Airlines нужно добраться до Лиона с пересадкой в Стамбуле, потом на борту Volotea до Нанта и, наконец, утром 31 декабря прилететь в Пуэрто-Дель-Росарио, аэропорт острова Фуэртевентура Канарского архипелага. Попасть в сам Ахуй можно на местных автобусах с пересадкой (билет обойдется в 7 евро) или запросить трансфер от отеля. Обратный путь можно совершить через Лион и Стамбул: вылетев вечером 8 января, днем 9-го вы уже будете в Петербурге.



Судя по сайту бронирования Booking.com, желающих встретить Новый год в Ахуе довольно много: свободных мест в отелях самой деревушки нет. Ближайший ночлег, в 9 километрах от Ахуя, находится в местечке с близким уху петербуржца названием Бетанкурия (названо в честь конкистадора Жана де Бетанкура, однофамильца русского инженера). Дом с тремя спальнями с 31 декабря по 8 января обойдется в 76 тысяч рублей. Самый дешевый вариант — апартаменты в 13 километрах от Ахуя за 27 тысяч рублей.

Чем заняться, если вы в Ахуе или его окрестностях



В начале января на Канарских островах обещают погоду +18–19 градусов по Цельсию в тени, а на солнце может разогреться до +25. Температура воды — в диапазоне 18–22 градусов выше нуля. Но даже если искупаться в море отважатся не все, можно заниматься серфингом или просто загорать на пляже, наслаждаясь пейзажами маленькой скалистой бухты.

Сам Ахуй охраняется законом как памятник природы. Из других мест — острова Фуэртевентура, туда возят экскурсии для посещения глубоких пещер, высеченных в известняковых скалах океанскими зимними штормами. В отличие от других курортов острова пляж Ахуя может похвастаться черным вулканическим песком. К слову, Бетанкурия, бывшая столица Фуэртевентуры, находится в кратере потухшего вулкана. На юго-западе острова можно посетить виллу Густава Винтера, немецкого инженера, который перебрался из Германии на Канары в начале 1940-х годов, и узнать о связанных с поместьем конспирологических теориях.



Куда еще поехать

Испанский Ахуй не единственный город, навевающий русскоязычным путешественникам специфические фонетические ассоциации. Так, во Франции, недалеко от Дижона, тоже есть местечко, которое на русском языке называется Ахуй. Моря там нет, но старинные церкви и древнеримские бани порадуют любителей истории.



В Испании туристов порадует городок Нахера (ударение на второй слог). Старинная столица королей Наварры может похвастаться готическими храмами с надгробиями монархов и колоритными пейзажами.

Если у вас есть британская виза, можно посетить руины замка Дрочил (ударение на первый слог). Оказавшись на Гавайях, стоит наведаться в храм Ахуена Хеиау.

В Турции можно посоветовать город с названием Нигде (в оригинальном произношении ближе к Нииде). Он находится вдалеке от пляжных курортов, но не лишен достопримечательностей в виде средневекового замка, мечетей и гробниц местных правителей.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

