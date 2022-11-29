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    Водители и пешеходы выживают как могут. Владивосток пережил ледяной дождь

    1966
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    Первый снег во Владивостоке закончился дождем и обернулся катаклизмом для пешеходов и водителей. Утром, 29 ноября, как пишет ИА PrimaMedia, жители не могли выйти даже со двора, а сам город «отметил» день жестянщика — на придомовых территориях произошли десятки аварий.

    Как сообщает VL.ru, диаметр гололеда во Владивостоке составил 5 миллиметров — на деревьях также намерзло 5 мм льда. За вчерашний день выпало 3 мм осадков, еще 2 мм — за ночь. Осадки при попадании на переохлаждённую поверхность замерзали, образуя гололёд.

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