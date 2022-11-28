Водитель с запасом растительности за пазухой устроил ДТП на Планерной улице

Сотрудники ГИБДД приехали на ДТП в Приморском районе Петербурга, а разбираться пришлось с наркотиками. Водитель, вызвавший подозрение в трезвости ума, от медосвидетельствования отказался, но все карты раскрыл досмотр.
Около часа ночи 27 ноября наряд ГИБДД прибыл к дому 15 по Планерной улице для оформления ДТП без пострадавших. В ходе оформления инспекторы заметили у 22-летнего водителя Mitsubishi Lancer, спровоцировавшего аварию, признаки наркотического опьянения, сообщает 28 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Молодой человек отказался пройти освидетельствование и был доставлен в отдел полиции.
В ходе личного досмотра у задержанного нашли пакетик с растительным веществом. Экспертиза показала, что в нем было 243,2 грамма наркотика. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Подозреваемого поместили в изолятор.