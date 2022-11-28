РФС обсуждает переход в азиатский футбол. Российские клубы будут там самыми богатыми, но не факт, что это поможет им что-то выиграть

Фото: Ariel Schalit/ AP/TASS Поделиться Поделиться





Президент РФС Александр Дюков заявил, что федерация рассмотрит переход в Азиатскую футбольную конфедерацию. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, каковы перспективы у российского футбола в матчах с Южной Кореей, Саудовской Аравией и Японией.



Что произошло

Еще в мае президент Российского футбольного союза Александр Дюков говорил, что ни о каком переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию и речи быть не может. Спустя полгода, видимо, поняв, что перспективы возвращения на европейскую арену очень туманны, свою риторику он изменил. В минувшее воскресенье, 27 ноября, после боевого матча «Зенит» — «Спартак» Дюков заявил, что такое развитие событий не исключено.



«Азия — это та возможность, которую мы должны рассмотреть. Думаю, что мы ее рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения. Я еще не говорил об этом с представителями Азии, потому что есть УЕФА, они считают нас членом европейской семьи. Наше сотрудничество продолжается», — подчеркнул Дюков.



Если ситуация с отстранением российских команд от европейских соревнований будет затягиваться, очевидно, что движения в сторону Азии будут все более осязаемыми. Какое место уготовано там российскому футболу?

Расстановка сил в Азии

Если в УЕФА входит 55 стран, то в Азиатскую конфедерацию (АФК) — 47. Аналог чемпионата Европы — Кубок Азии. Как и Евро, проходит раз в четыре года — через год после чемпионата мира. То есть ближайший Кубок Азии пройдет в 2023-м. Место проведения — Китай. Чаще всех побеждала Япония (4 победы). По три титула у Саудовской Аравии и Ирана. Еще два звания чемпионов Азии у Южной Кореи. При этом южнокорейцев можно назвать главными неудачниками — они четырежды уступали в финалах.



Более или менее объективную расстановку сил дает таблица коэффициентов ФИФА. И хотя у России в последнее время мало практики по понятным причинам, с декабря 2021 года ситуация не сильно изменилась: тогда россияне шли на 34-м месте, а в октябрьской версии рейтинга — на 33-м. Лишь три команды из Азиатской конфедерации выше — Южная Корея (28 место), Япония (24) и Иран (20).

Еще существует усредненный рейтинг Эло за всю историю. Принцип подсчета почти такой же, как у рейтинга ФИФА, но при этом дает возможность оценить среднее место команды на дистанции. Здесь Россия выше всех в Азии: идет на 23-м месте в мире. Лучшие из стран АФК — Южная Корея (25), Япония (31) и Иран (33). То есть исторически Россия сильнее других азиатских команд, но на практике все не так хорошо.



В личных встречах Россия периодически пересекается с азиатами на чемпионатах мира и в товарищеских матчах. Например, на ЧМ-2002 россияне проиграли Японии 0:1, на ЧМ-2014 сыграли вничью 1:1 с Южной Кореей. Самый успешный опыт встречи с командой из АФК произошел на домашнем ЧМ-2018, когда подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию 5:0. Еще были товарищеские встречи с Ираном. Тут результаты неоднозначные: 0:1 в 2011-м и 1:1 в 2017-м. Со сборной-хозяйкой ЧМ-2022 Катаром статистика тоже отрицательная: 1:1 в 2011-м и 1:2 в 2016-м.



А что с финансовыми возможностям клубов?



Главный турнир клубного футбола в Азии — Лига чемпионов АФК. Самый титулованный клуб — саудовский «Аль-Хиляль». На его счету четыре победы, в том числе в последнем сезоне. Чаще других трофей выигрывали клубы Южной Кореи (12), Японии (7) и Саудовской Аравии (6).



Авторитетный в мире трансферов и оценки стоимости игроков сайт transfermarkt.com на сегодняшний день говорит, что самая богатая лига в Азии — саудовская Премьер-лига. Общая стоимость игроков здесь 343,54 млн евро. Далее идет Первый дивизион японской Джей-лиги (288,35 млн) и Лига звезд Катара (276,94 млн). Китай лишь на четвертой строчке (164,05 млн). Кто-то, наверняка, удивится этому факту, вспомнив сумасшедшие трансферы китайских клубов. Ведь даже «Зениту» удалось туда продать Халка и Витселя за рекордные 80 млн евро.



Дело в том, что в 2021 году Китай сменил курс: в национальном чемпионате ужесточили лимит на легионеров, ввели жесткий потолок зарплат и даже запретили спонсорские названия. В результате бюджеты резко упали и дорогостоящие звезды уехали.

И тут Российская премьер-лига уделывает азиатов на раз-два. Общая стоимость игроков РПЛ — 756,73 млн евро. То есть в два с лишним раза больше, чем у самой богатой саудовской Премьер-лиги. А, например, стоимость одного только «Зенита» равна всему чемпионату Южной Кореи — 155,23 млн евро, который занимает четвертое место в списке самых богатых национальных турниров Азии. То есть российские клубы здесь будут безоговорочными лидерами в то время, как в Европе петербургская команда по цене состава занимает лишь 63 место. Самый богатый с этой точки зрения клуб в Азии — саудовский «Ан-Наср» (62,1 млн евро). В национальных чемпионатах других азиатских стран стоимость составов не превышает 26 млн евро. В России столько же, например, у «Ахмата» (26,1 млн евро).



Но даст ли России преимущество в деньгах? Не факт. Даже результаты сборных говорят, что силы с топовыми командами региона, если не равны, то очень близки. Дорогие легионеры в местной Лиге чемпионов тоже не гарантия успеха. Доказательство — тот же Китай. Две единственные победы китайцев в азиатской Лиге чемпионов датированы 2013-м и 2015-м годами — еще до громких трансферов и жирных бюджетов. А ведь затем был период, когда в Китае играли действительно игроки с мировыми именами.

Что говорят о возможном переходе

Бывший игрок «Динамо» и сборной Австралии (тоже входит в Азиатскую конфедерацию) Люк Уилкшир в интервью «РБ Спорт» говорил, что переход принесет России новые победы.

«Сейчас сложилась неординарная ситуация, и если бы Россия выступала в Азиатской конфедерации, мне было бы интересно на это посмотреть. Россия точно была бы в числе сильнейших команд и вполне могла бы претендовать на победу в Кубке Азии», — считает Уилкшир.



Почетный президент РФС Вячеслав Колосков резко против этой идеи, несмотря на все возможные плюсы.



«Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста. Но как можно сравнивать Европу с АФК? Это же абсолютно нищая конфедерация с гигантскими расстояниями. С абсолютно неконкурентоспособными командами. О таком даже говорить не стоит», — говорил Колосков «Спорт-Экспрессу».

А вот главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «Чемпионат.com» сказал, что не против поиграть в Азии.

«Согласился бы на переход в Азию? А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию», — подчеркнул Карпин.

«Это всё тлен. Мы можем считать что угодно, а государевы люди посчитают, что для национального счастья будет классно сыграть с Сирией и Непалом», — написал по этому поводу колумунист «Фонтанки» Федор Погорелов.



Добавим, что в последнее время сборная России играет только с азиатскими сборными. Победили Кыргызстан (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). Так что большими успехами и здесь похвастаться пока что нельзя.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

