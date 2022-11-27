    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    776мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.48eur62.88

    На Курильских островах произошло землетрясение

    1400
    обсудить

    Около Курильских островов на востоке России произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом 27 ноября сообщил https://t.me/kbgsras/1000 в своем телеграм-канале Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

    «Расстояние от г. Северо-Курильск 144 км, глубина — 73 км, магнитуда — 5,7», — говорится в сообщении.

    Землетрясение зафиксировано в 16:59 по камчатскому времени (07:59 мск).

    Как сообщает портал kam24, предыдущее землетрясение магнитудой 4,6 произошло в ночь на 26 ноября у восточного побережья Камчатки. Эпицентр находился в 79 км от Усть-Камчатска и на глубине 25 км.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close