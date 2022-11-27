На Курильских островах произошло землетрясение

Около Курильских островов на востоке России произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом 27 ноября сообщил https://t.me/kbgsras/1000 в своем телеграм-канале Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
«Расстояние от г. Северо-Курильск 144 км, глубина — 73 км, магнитуда — 5,7», — говорится в сообщении.
Землетрясение зафиксировано в 16:59 по камчатскому времени (07:59 мск).
Как сообщает портал kam24, предыдущее землетрясение магнитудой 4,6 произошло в ночь на 26 ноября у восточного побережья Камчатки. Эпицентр находился в 79 км от Усть-Камчатска и на глубине 25 км.