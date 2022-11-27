На юге Петербурга СК и полиция пытаются понять, как подросток оказался под окнами многоэтажки

У девятиэтажки в Купчино сегодня ночью было светло, как днем, из-за большого количества машин силовиков и чрезвычайных служб: на асфальте нашли тело подростка.



В службу 112 позвонила припозднившаяся домой женщина за пятнадцать минут до часа ночи, стало известно «Фонтанке» 27 ноября. Она увидела у дома на Будапештской улице тело мальчика.



Выяснилось, что 16-летний подросток приехал в субботу в гости к другу, который живет на восьмом этаже. Как и почему он оказался под окнами дома, неизвестно.

