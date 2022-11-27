    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -13

    1 м/с, вос

    775мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.48eur62.88

    На юге Петербурга СК и полиция пытаются понять, как подросток оказался под окнами многоэтажки

    1450
    обсудить

    У девятиэтажки в Купчино сегодня ночью было светло, как днем, из-за большого количества машин силовиков и чрезвычайных служб: на асфальте нашли тело подростка.

    В службу 112 позвонила припозднившаяся домой женщина за пятнадцать минут до часа ночи, стало известно «Фонтанке» 27 ноября. Она увидела у дома на Будапештской улице тело мальчика.

    Выяснилось, что 16-летний подросток приехал в субботу в гости к другу, который живет на восьмом этаже. Как и почему он оказался под окнами дома, неизвестно.

    Семья у ребенка полная и благополучная, конфликтов не было. И ранее подросток не высказывал суицидальных мыслей.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close