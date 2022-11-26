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    Танец светских лебедей. В Петербурге богема собралась на бал ювелира Аксенова

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    Модель Анастасия Разенкова в диадеме Axenoff
    Модель Анастасия Разенкова в диадеме AxenoffФото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге вечером 26 ноября начался традиционный благотворительный бал для детей и взрослых от ювелирного дома Axenoff. В этом году темой праздника стала «Сказка о царе Салтане». Петербургский бомонд начал появляться у парадного подъезда гостиницы «Астория» с 18 часов. Гостей встречали стрельцы в парчовых кафтанах и шапках-колпаках.

    В туалетах дам доминировали два цвета — черный и белый. Наряды изобиловали вышивкой со стразами и жемчугом, прически украшали кокошники и тиары. Судя по стилистике нарядов, главной ролевой моделью для светских красавиц стала Царевна-лебедь — во всяком случае, ткачихой или поварихой не нарядился никто из встреченных «Фонтанкой» гостей, как и царем. Впрочем, тех, кто приехал в город специально ради бала, на улице было не застать — они спускались в торжественные залы прямо из своих номеров.

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    Бал стал кульминацией двухдневных праздничных мероприятий, в числе которых — литературный раут и детский мастер-класс по росписи матрешек. Ноябрьские благотворительные балы ювелира Петра Аксенова — предновогодняя традиция, над которой не властна негативная повестка. В 2020 году бал «Белая сказка» прошел в в Музее Фаберже в Петербурге. Поскольку мероприятие пришлось на вторую коронавирусную волну, у гостей измеряли температуру и постоянно напоминали им про социальную дистанцию. Традиционно в ходе зимних балов Петр Аксенов представляет гостям свои новые ювелирные коллекции, а часть средств от продажи украшений отправляется на благотворительность.

    Модель Анастасия Разенкова в диадеме Axenoff
    Модель Анастасия Разенкова в диадеме AxenoffФото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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