Танец светских лебедей. В Петербурге богема собралась на бал ювелира Аксенова

В Петербурге вечером 26 ноября начался традиционный благотворительный бал для детей и взрослых от ювелирного дома Axenoff. В этом году темой праздника стала «Сказка о царе Салтане». Петербургский бомонд начал появляться у парадного подъезда гостиницы «Астория» с 18 часов. Гостей встречали стрельцы в парчовых кафтанах и шапках-колпаках.
В туалетах дам доминировали два цвета — черный и белый. Наряды изобиловали вышивкой со стразами и жемчугом, прически украшали кокошники и тиары. Судя по стилистике нарядов, главной ролевой моделью для светских красавиц стала Царевна-лебедь — во всяком случае, ткачихой или поварихой не нарядился никто из встреченных «Фонтанкой» гостей, как и царем. Впрочем, тех, кто приехал в город специально ради бала, на улице было не застать — они спускались в торжественные залы прямо из своих номеров.
Бал стал кульминацией двухдневных праздничных мероприятий, в числе которых — литературный раут и детский мастер-класс по росписи матрешек. Ноябрьские благотворительные балы ювелира Петра Аксенова — предновогодняя традиция, над которой не властна негативная повестка. В 2020 году бал «Белая сказка» прошел в в Музее Фаберже в Петербурге. Поскольку мероприятие пришлось на вторую коронавирусную волну, у гостей измеряли температуру и постоянно напоминали им про социальную дистанцию. Традиционно в ходе зимних балов Петр Аксенов представляет гостям свои новые ювелирные коллекции, а часть средств от продажи украшений отправляется на благотворительность.