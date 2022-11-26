Танец светских лебедей. В Петербурге богема собралась на бал ювелира Аксенова

В Петербурге вечером 26 ноября начался традиционный благотворительный бал для детей и взрослых от ювелирного дома Axenoff. В этом году темой праздника стала «Сказка о царе Салтане». Петербургский бомонд начал появляться у парадного подъезда гостиницы «Астория» с 18 часов. Гостей встречали стрельцы в парчовых кафтанах и шапках-колпаках.

В туалетах дам доминировали два цвета — черный и белый. Наряды изобиловали вышивкой со стразами и жемчугом, прически украшали кокошники и тиары. Судя по стилистике нарядов, главной ролевой моделью для светских красавиц стала Царевна-лебедь — во всяком случае, ткачихой или поварихой не нарядился никто из встреченных «Фонтанкой» гостей, как и царем. Впрочем, тех, кто приехал в город специально ради бала, на улице было не застать — они спускались в торжественные залы прямо из своих номеров.