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Музей Фаберже отчитался о мерах безопасности на балу Аксенова. В доказательство — фото с гламурными СИЗ и газырями

В дополнение к белоснежным нарядам участников бала ювелира Петра Аксенова Музей Фаберже, который стал площадкой для танцев, раздавал средства индивидуальной защиты. Пластиковые экраны в антураж вписались своеобразно.

Как рассказали «Фонтанке» в музее 22 ноября, учреждение не выступало организатором бала, а только предоставило Аксенову площадку. Условием было соблюдение карантинных мер. Поэтому у посетителей проверяли температуру на входе, пускали не больше пяти человек одновременно и регулярно напоминали по радиооповещению про социальную дистанцию.

Понимая, что дизайнерское бальное платье мало сочетается с медицинской маской, на входе раздавали прозрачные защитные экраны. Удалось даже сделать несколько фото, на которых посетители, в частности сам ювелир Аксенов, в таком экране.

Фото: Виталий Коликов / предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
Фото: Виталий Коликов / предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
Фото: Виталий Коликов / предоставлено пресс-службой Музея Фаберже 

В музее добавили, что учреждение не может нести коллективную ответственность за людей, которые пренебрегли мерами безопасности. На фото и видео, которые в соцсетях опубликовали участники богемной тусовки, в экранах нет никого.

Аксенов накануне презентовал свою новую ювелирную коллекцию. Музей не первый раз становится площадкой для его балов. «Фонтанка» присмотрелась, кто пришел за украшениями и на танцы в разгар пандемии.

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Комментарии (5)

Russomatroso
Экспонаты пересчитайте, яйца там, всякие. С богемы станется.
Piter Russo
Экспресс тест на ковид делали при входе - отрицательный - окей проходит на балл... 50 до 115 евро за тест не такие высокие затраты для богемы и обслуживающего персонала.
AceMentura
"В музее добавили, что учреждение не может нести коллективную ответственность за людей, которые пренебрегли мерами безопасности".
Теперь коллективно все бизнесы, берёте на вооружение такую отмазку и вопросов со стороны проверяющих должно быть ноль.

А если не ноль вопросов, то тогда есть вопросы и к музею и организаторам.
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