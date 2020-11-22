В дополнение к белоснежным нарядам участников бала ювелира Петра Аксенова Музей Фаберже, который стал площадкой для танцев, раздавал средства индивидуальной защиты. Пластиковые экраны в антураж вписались своеобразно.
Как рассказали «Фонтанке» в музее 22 ноября, учреждение не выступало организатором бала, а только предоставило Аксенову площадку. Условием было соблюдение карантинных мер. Поэтому у посетителей проверяли температуру на входе, пускали не больше пяти человек одновременно и регулярно напоминали по радиооповещению про социальную дистанцию.
Понимая, что дизайнерское бальное платье мало сочетается с медицинской маской, на входе раздавали прозрачные защитные экраны. Удалось даже сделать несколько фото, на которых посетители, в частности сам ювелир Аксенов, в таком экране.
В музее добавили, что учреждение не может нести коллективную ответственность за людей, которые пренебрегли мерами безопасности. На фото и видео, которые в соцсетях опубликовали участники богемной тусовки, в экранах нет никого.
Аксенов накануне презентовал свою новую ювелирную коллекцию. Музей не первый раз становится площадкой для его балов. «Фонтанка» присмотрелась, кто пришел за украшениями и на танцы в разгар пандемии.