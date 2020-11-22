В дополнение к белоснежным нарядам участников бала ювелира Петра Аксенова Музей Фаберже, который стал площадкой для танцев, раздавал средства индивидуальной защиты. Пластиковые экраны в антураж вписались своеобразно.

Как рассказали «Фонтанке» в музее 22 ноября, учреждение не выступало организатором бала, а только предоставило Аксенову площадку. Условием было соблюдение карантинных мер. Поэтому у посетителей проверяли температуру на входе, пускали не больше пяти человек одновременно и регулярно напоминали по радиооповещению про социальную дистанцию.