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Петербургская богема, не боясь ковида, снова собралась на бал. Двери ювелиру Аксенову и его гостям открыл Музей Фаберже

Бал «Белая сказка» прошел в разгар второй коронавирусной волны в Музее Фаберже в Петербурге. Полонез танцевали Милана Тюльпанова, Сюзанна Тамулявичюте, Виктория Шелягова и прочие личности из светской тусовки.

Бал под общим названием «Белая сказка» в Сети, судя по всему, не анонсировался. Отчеты его посетителей начали появляться 21 ноября. Танцевали в музее, среди гостей была Милана Тюльпанова, которая показала своего нового мужчину и платье от местного модельера и дизайнера свадебных нарядов Ульяны Скопиновой. Создательница бренда Foliant Тамкявичюте Сюзанна сперва показала танцы, а потом — как покупала украшения из новой коллекции. Бал на второй день продолжился в Four Seasons.

Также присутствовала дизайнер Ангелина Аскери, из Москвы приехала светская львица Виктория Шелягова, которая танцевала с самим Аксеновым, и ее дочь.

Были и профессиональные танцоры из Мариинского театра.

Последний раз Аксенов возмутил петербуржцев июньским балом, когда все еще было закрыто. Тогда плясали, обнимались и целовались в особняке Лобановых-Ростовских. Подобные торжества ювелир устраивает в городе регулярно, не в первый раз бал организован и в Музее Фаберже. Последний раз он был в городе в августе, на «Черный бал» приехала актриса Марина Александрова, модельер Вика Газинская и другие.

Петр Аксенов в прошлом богослов. Он делал украшения, например, для сериала «Война и мир» производства BBC.

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Комментарии (2)

spb7771250
Ну, слабо рспшку эту оштрафовать, а ювилеру деятельность приостановить? ) А вот в нормальном человеческом государстве было бы не слабо.
drakon1984
И кому это интересно?..
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