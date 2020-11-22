Бал «Белая сказка» прошел в разгар второй коронавирусной волны в Музее Фаберже в Петербурге. Полонез танцевали Милана Тюльпанова, Сюзанна Тамулявичюте, Виктория Шелягова и прочие личности из светской тусовки.

Бал под общим названием «Белая сказка» в Сети, судя по всему, не анонсировался. Отчеты его посетителей начали появляться 21 ноября. Танцевали в музее, среди гостей была Милана Тюльпанова, которая показала своего нового мужчину и платье от местного модельера и дизайнера свадебных нарядов Ульяны Скопиновой. Создательница бренда Foliant Тамкявичюте Сюзанна сперва показала танцы, а потом — как покупала украшения из новой коллекции. Бал на второй день продолжился в Four Seasons.

Также присутствовала дизайнер Ангелина Аскери, из Москвы приехала светская львица Виктория Шелягова, которая танцевала с самим Аксеновым, и ее дочь.

Последний раз Аксенов возмутил петербуржцев июньским балом, когда все еще было закрыто. Тогда плясали, обнимались и целовались в особняке Лобановых-Ростовских. Подобные торжества ювелир устраивает в городе регулярно, не в первый раз бал организован и в Музее Фаберже. Последний раз он был в городе в августе, на «Черный бал» приехала актриса Марина Александрова, модельер Вика Газинская и другие.

Петр Аксенов в прошлом богослов. Он делал украшения, например, для сериала «Война и мир» производства BBC.