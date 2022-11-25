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    Глава Минцифры не поддержал запрет на использование WhatsApp вне работы

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    Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство выступает за использование российских мессенджеров для рабочей переписки в госструктурах, но не выступает за запрет иностранных в иных целях. Об этом 25 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова министра.

    «Природа министерства — разрешено все, что не запрещено. Единственное, что мы пытаемся отрегулировать — это рабочие коммуникации», — сказал Шадаев на форуме «Цифровой алмаз» в Якутии.

    Так глава ведомства отвечал на вопрос из зала о «негласном запрете» на использование WhatsApp для родительских чатов в школах.

    Также Минцифры считает, что чаты соседей по району могут быть в любых сервисах.

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