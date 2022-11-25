Маск пообещал «амнистию» заблокированным в Twitter

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск 25 ноября объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети на следующей неделе. За «амнистию» страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса.
Маск проводил опрос пользователей в Twitter в течение суток, интересуясь их мнением, стоит ли «предложить всеобщую амнистию заблокированным аккаунтам при условии, что они не нарушали закон и не участвовали в запредельном спаме».
Утвердительно ответили 72,4% проголосовавших, против высказались 27,6%. Всего в опросе приняли участие более 3 миллионов человек.
Ранее Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. В течение первых часов после разблокировки на его страницу подписались больше 50 млн человек.