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    Маск пообещал «амнистию» заблокированным в Twitter

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    Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск 25 ноября объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети на следующей неделе. За «амнистию» страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса.

    Маск проводил опрос пользователей в Twitter в течение суток, интересуясь их мнением, стоит ли «предложить всеобщую амнистию заблокированным аккаунтам при условии, что они не нарушали закон и не участвовали в запредельном спаме».

    Утвердительно ответили 72,4% проголосовавших, против высказались 27,6%. Всего в опросе приняли участие более 3 миллионов человек.

    Ранее Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. В течение первых часов после разблокировки на его страницу подписались больше 50 млн человек.

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