Маск пообещал «амнистию» заблокированным в Twitter

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск 25 ноября объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети на следующей неделе. За «амнистию» страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса.

Маск проводил опрос пользователей в Twitter в течение суток, интересуясь их мнением, стоит ли «предложить всеобщую амнистию заблокированным аккаунтам при условии, что они не нарушали закон и не участвовали в запредельном спаме».