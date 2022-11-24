Книги для детей, преподавание, госслужба. Что Госдума запретила иноагентам

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законодательство об иноагентах. Для них введут новые запреты, сообщает 24 ноября пресс-служба нижней палаты парламента.
Так, будет запрещено распространять среди детей информационную продукцию, «произведенную иностранным агентом». «Такие печатные материалы будет необходимо маркировать «18+»; в книжных магазинах, киосках и торговых точках их можно будет распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они будут запрещены», — сказано в сообщении.
Кроме того, иноагентам будет нельзя заниматься организацией публичных мероприятий, быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, вести преподавательскую и просветительскую деятельность среди несовершеннолетних. Они также не смогут быть участниками госзакупок.
Эти граждане не смогут работать на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел. А статус иноагента будет основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, органов таможни, внутренних дел, противопожарной службы.