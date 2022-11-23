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    Закрытый на ремонт вестибюль станции метро «Московская» должен заработать 25 декабря

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    Второй вестибюль станции метро «Московская» в Петербурге должен открыться 25 декабря. Он ушел на ремонт в феврале.

    Планы по открытию вестибюля «Фонтанке» 23 ноября подтвердили в «Петербургском метрополитене». Напомним, с начала февраля, когда он закрылся, выход осуществляется только через Вестибюль 1 — на улицу Типанова, к Авиационной улице. Изначально предполагалось, что ремонт продлится 11 месяцев.

    Напомним, в конце октября на полуторагодовую реконструкцию закрылась станция «Чернышевская», с февраля закроется «Ладожская».

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