Закрытый на ремонт вестибюль станции метро «Московская» должен заработать 25 декабря

Второй вестибюль станции метро «Московская» в Петербурге должен открыться 25 декабря. Он ушел на ремонт в феврале.



Планы по открытию вестибюля «Фонтанке» 23 ноября подтвердили в «Петербургском метрополитене». Напомним, с начала февраля, когда он закрылся, выход осуществляется только через Вестибюль 1 — на улицу Типанова, к Авиационной улице. Изначально предполагалось, что ремонт продлится 11 месяцев.



Напомним, в конце октября на полуторагодовую реконструкцию закрылась станция «Чернышевская», с февраля закроется «Ладожская».

