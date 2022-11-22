На дворе трава, на траве миллиард. Муниципалитеты подключают к новым гонкам за детские площадки

Смольный затеял городскую программу с прозрачным названием «Петербургские дворы». Идея понятна — дать местным депутатам денег на современное благоустройство, которое они не смогли позволить себе в рамках обычного финансирования. Первыми в очереди — большие и бедные.





Проект, опубликованный накануне, разработал комитет территориального развития. В море разных городских госпрограмм есть такая — «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге». Она, как водится, делится на составляющие, и вот в нее теперь упаковывают специальную программу «Петербургские дворы». Исполнителями будут муниципальные образования, а не районы и тем более не комблаг, вот только денег у муниципалов на это нет.



Вообще муниципалитеты получают деньги из казны разными путями и на разные цели в добавление к собственным доходам. «Фонтанка» неоднократно рассказывала, как это происходит: город распределяет по округам дотации «на выравнивание бюджетной обеспеченности», субсидии на опеку детей, небольшие субвенции на составление административных протоколов, средства на уборку территорий.



Раньше деньги на благоустройство дворов приходили в рамках депутатской поправки к городскому бюджету, говорят собеседники «Фонтанки» среди муниципалов. Однако этот механизм был де-факто упразднен (т. е. отправлен на кастинг бюджетной комиссии). Так что понадобилась новая форма распределения средств, даром что эти проекты первыми идут под нож, когда выясняется, что на бюджет навалилась пандемия или что похуже.



Таким механизмом стала обычная субсидия. В бюджете на 2021 год она составляла 489 млн: на ремонт покрытий, санитарные рубки, размещение спортивных и детских площадок, ремонт ограждений, беседок, скамеек, на озеленение и прочее. 332 благоустроительных миллиона распределили между 18 округами (больше всего получили Адмиралтейский и «Ланское» — примерно по 30 млн); 157 озеленительных миллионов ушли по 14 округам (в лидерах с 20 млн — «Прометей» и «Гагаринское»). В бюджете 2022 года раздавали меньше — всего 300 млн.



При этом, как известно, бюджет города вошел в триллионную эру, так что Смольный решил зарезервировать побольше денег на благоустройство. В проекте бюджета 2023 года были указаны субсидии в 880 млн, летом заранее разыграли чуть меньше. 424,6 млн на благоустройство разошлись почти по 40 округам, суммы различаются радикально: например Финляндский округ получает 300 тысяч рублей, а МО № 65 — 82 млн. 452,4 млн раздали на озеленение 30 округов, самым нуждающимся оказался Сестрорецк с 56 млн. Проблема в том, что эти деньги можно получить только в том случае, если МО адекватно софинансирует проект. В среднем 35% от местных на 65% из бюджета города. Так что и заявки подавали далеко не все из 111 петербургских округов.



Новый миллиард от щедрот своих докинул в проект бюджета 2023 года губернатор Беглов собственной поправкой. К тому времени обычную субсидию уже распределили, выпускать новое постановление было долго, так что в итоге и было решено сформировать новую программу «Петербургские дворы». Одной больше, одной меньше, однако в данном случае сильно отличаются условия предоставления средств. Они не закреплены в проекте постановления, но, по данным «Фонтанки», муниципалам обещали возможность требовать софинансирования всего на 5%.



Кому разойдется этот миллиард, будет решать комиссия конкурсного отбора, организует его комитет по благоустройству. Подавать документы надо будет до 16 декабря, к тому времени проекты должны быть уже согласованы всеми ответственными ведомствами.



Председатель совета муниципальных образований Всеволод Беликов заявил «Фонтанке», что таких проектов участники готовы заявить на 5 млрд рублей, но конкурса, как в МГИМО, на этом отборе не будет. «Есть неформальный подход, когда речь идет о небольших ресурсах, — говорит он. — А миллиард на 111 муниципалитетов — это не много на такую важную цель, как благоустройство. Мы оцениваем реальные потребности муниципалитетов. Есть муниципалитеты, где потребность в благоустройстве исчисляется сотней миллионов рублей, и она подтверждена соответствующими документами. Мы эту работу проводили еще в начале года, ставили на учет детские и спортивные площадки, их состояние, площадь и сроки благоустройства дворов. Соотнесли это с финансовыми возможностями муниципалитетов, они разные, сопоставили с объемом субсидий, которые предоставлялись в последние два года. Исходя из этого анализа появляется приоритет. Те, у кого не самое лучшее финансовое положение и больше объемы».



Среди таких приоритетных Беликов назвал, в частности, Шушары и Парголово. «В центральных районах есть нюанс. Да, у них сейчас самое сложное положение финансовое, но объемы благоустройства соотносятся со спальниками в пропорции один к десяти, — объяснил он. — Возьмите Коломну и 21-й округ в Калининском районе, разница в 10 раз по площадям. А бюджет соотносится один к трем. И при существенном снижении доходной части муниципалитетов центральных районов мы понимаем, что они в предыдущие годы в достаточной степени финансировались, позволяли себе эксклюзивные проекты, мощение вместо асфальтирования. В первую очередь рассматриваются те, у кого потребности значительно выше возможностей».



Как именно будут выглядеть «миллиардные» дворы — зависит от проектов. Но кое-что можно понять по критериям, которые прописаны для комиссии отбора. Среди них — наличие разных элементов. Для озеленения — газоны, цветники, живые изгороди, опоры для вертикального озеленения. Для детских площадок — песочницы, карусели, качели, горки, домики, покрытие из резиновой крошки. Для спортплощадок и спортзон — функциональные зоны под футбол, баскетбол, волейбол, хоккей теннис, экстремальные виды спорта, а также турники, брусья, шведская стенка. Здесь же элементы, обеспечивающие доступность для маломобильных групп, инклюзивные площадки, места для отдыха пожилых, беседки, пешеходные дорожки.



Исходя из этого, можно предположить, что откровений ждать не стоит, речь идет о стандартных современных проектах, просто их станет больше. Дело опять же в ограниченных ресурсах: муниципалитет может захотеть какую-нибудь хитрую площадку, но кто ему это одобрит? «Может, вместо этого лучше поставить три нормальные здоровые площадки? — говорит Беликов. — Мне кажется, люди не поймут, если там, где надо ставить 5 площадок, появляется вдруг одна, но особенная. Это будет вызывать раздражение в других дворах, где вообще ничего нет».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

