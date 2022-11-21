В Калининграде спасали «гуся», который не нуждался в помощи и оказался другой птицей

Сотрудники Калининградского зоопарка пришли на помощь птице, которая, как выяснилось, совсем не нуждалась во внимании. Причиной беспокойства стал звонок горожанина, который посчитал странной самостоятельную прогулку пернатого до остановки.
Об истории, произошедшей 21 ноября, рассказали в пресс-службе зверинца. Его работникам животное описали как «огромного серого гуся, высотой почти до шлагбаума». Однако уже на месте орнитологов встретил вполне здоровый молодой лебедь, который просто шёл по своим делам — в ближайшее озеро.
Оперение, далёкое от привычного нам белого, птицы приобретают после первой послебрачной линьки в середине лета. Сегодняшнему «гусю», вероятно, нет ещё и года — совсем молодые крылатые полностью покрыты тёмно-серым оперением, пояснили в зоопарке.