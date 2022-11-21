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    На севере Петербурга драчливая женщина заявила, что заминировала мужа

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    В параллельной вселенной, видимо, пребывала петербурженка, когда звонила в полицию с просьбой спасти мужа и снять с него бомбу.

    В единую службу 112 звонок от 40-летней жительницы Выборгского района поступил накануне около половины второго дня, стало известно «Фонтанке» 21 ноября. Женщина сообщила, что в квартире дома 31, корпус 2, на проспекте Луначарского на её мужа надето взрывное устройство.

    Адреса, указанного звонившей, не существует, но её адрес на проспекте Художников вычислили за полчаса.

    Дама, по предварительной информации, несмотря на дневное время, была нетрезва. И её увезли в отдел полиции, где для начала составили протокол об административном правонарушении.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее в отношении задержанной трижды возбуждали уголовные дела по статье «Побои», которые трижды прекращались мировым судом за примирением сторон.

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