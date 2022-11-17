Два автобуса попали в массовое ДТП в Петербурге, стоя на остановке. Один аж задымился

На остановке в Невском районе произошло ДТП, а после этого её окутало паром. При этом никто не пострадал.
Об инциденте сообщают очевидцы в сети 17 ноября. Они говорят, что после того, как в автобус врезался легковой автомобиль, салон начал заполняться дымом. Водитель якобы что-то говорил о сломавшихся тормозах.
Как сообщили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе», в 13:20 на Ивановской улице столкнулись два легковых автомобиля. Один из них задел два городских автобуса (на фото видно, что они 11-го и 56-го маршрутов. — Прим. ред.), находившихся на остановке.
Никаких возгораний в автобусах не было, уверяют в компании.