Два автобуса попали в массовое ДТП в Петербурге, стоя на остановке. Один аж задымился

На остановке в Невском районе произошло ДТП, а после этого её окутало паром. При этом никто не пострадал.



Об инциденте сообщают очевидцы в сети 17 ноября. Они говорят, что после того, как в автобус врезался легковой автомобиль, салон начал заполняться дымом. Водитель якобы что-то говорил о сломавшихся тормозах.