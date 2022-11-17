    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.35eur62.67

    Петербургского бизнесмена задержали по делу о телефонных угрозах адвокату из-за проигранного дела

    1849
    обсудить

    Неудовольствие от оказанной юрпомощи привело предпринимателя из Петербурга к многочисленным звонкам адвокату и требованиям возместить упущенную выгоду.

    Сотрудники экономической полиции совместно с ФСБ накануне, по традиции, около семи утра постучали в дверь бизнесмена, который занимается лесом, на улице Кораблестроителей, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября.

    44-летнего бизнесмена попросили объясниться за телефонный террор, который он якобы устроил петербургскому адвокату с марта по октябрь этого года. Он пенял юристу на то, что его работа в арбитражном суде по делу карельского леспромхоза к властям региона привела к тому, что он потерял сначала 100 тыс. евро. Потом сумма увеличилась в два раза. И бизнесмен якобы хотел получить её с адвоката.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

    У бизнесмена изъяли электронные носители, а также несколько долговых расписок.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close