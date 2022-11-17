Петербургского бизнесмена задержали по делу о телефонных угрозах адвокату из-за проигранного дела

Неудовольствие от оказанной юрпомощи привело предпринимателя из Петербурга к многочисленным звонкам адвокату и требованиям возместить упущенную выгоду.



Сотрудники экономической полиции совместно с ФСБ накануне, по традиции, около семи утра постучали в дверь бизнесмена, который занимается лесом, на улице Кораблестроителей, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября.



44-летнего бизнесмена попросили объясниться за телефонный террор, который он якобы устроил петербургскому адвокату с марта по октябрь этого года. Он пенял юристу на то, что его работа в арбитражном суде по делу карельского леспромхоза к властям региона привела к тому, что он потерял сначала 100 тыс. евро. Потом сумма увеличилась в два раза. И бизнесмен якобы хотел получить её с адвоката.

