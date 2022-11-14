В Петербурге «Ягуар» и пистолет не помогли пройти фейс-контроль таксисту. Отдыхать от пассажиров он будет за решёткой

Спектаклем в южных традициях пытался впечатлить несговорчивую охрану ночного клуба в Петербурге водитель такси. Отдохнуть от пассажиров в центре города ему не удалось, но на помощь подоспели полиция и суд.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 14 ноября, задержанный после ночного дебоша 31-летний Рамазан Ахмедов на заседании заявил, что неофициально работает в такси. Предложенный полицией «отпуск» в следственном изоляторе его не устроил.
«Сторона защиты просила отказать в удовлетворении ходатайства, считая возможным избрание более мягкой меры пресечения, просила избрать домашний арест», — уточняют в пресс-службе.
Против обвинения в уголовном хулиганстве Ахмедов не возражал, обещал полное содействие следствию со своей стороны, но не убедил. Дзержинский райсуд заключил его под стражу до 11 января.