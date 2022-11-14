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    В Петербурге «Ягуар» и пистолет не помогли пройти фейс-контроль таксисту. Отдыхать от пассажиров он будет за решёткой

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    Спектаклем в южных традициях пытался впечатлить несговорчивую охрану ночного клуба в Петербурге водитель такси. Отдохнуть от пассажиров в центре города ему не удалось, но на помощь подоспели полиция и суд.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 14 ноября, задержанный после ночного дебоша 31-летний Рамазан Ахмедов на заседании заявил, что неофициально работает в такси. Предложенный полицией «отпуск» в следственном изоляторе его не устроил.

    «Сторона защиты просила отказать в удовлетворении ходатайства, считая возможным избрание более мягкой меры пресечения, просила избрать домашний арест», — уточняют в пресс-службе.

    Против обвинения в уголовном хулиганстве Ахмедов не возражал, обещал полное содействие следствию со своей стороны, но не убедил. Дзержинский райсуд заключил его под стражу до 11 января.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Ахмедова задержали 12 ноября после того, как вместе со знакомыми он решил провести время в увеселительном заведении на Большой Конюшенной и споткнулся о фейс-контроль. Компания уезжала на «Ягуаре» и со стрельбой из травматического пистолета. По данным полиции, Ахмедов минимум трижды стрелял в воздух. В полицейском главке уточнили, что у уроженца ближнего зарубежья в багаже уже есть статья об угрозе убийством.

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