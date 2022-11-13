«Турист» стрелял у клуба на Конюшенной несколько раз, на «Ягуаре» его возила женщина. Возбуждено дело

По факту стрельбы у клуба в центре Петербурга возбуждено уголовное дело по второй части 213-й статьи УК РФ («Хулиганство»). Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



Стрелявший — 31-летний мужчина, ранее судимый по статье об угрозе убийством. У него изъяли травматический пистолет МР-80–13Т, пару магазинов и патроны. Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

