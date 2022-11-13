«Турист» стрелял у клуба на Конюшенной несколько раз, на «Ягуаре» его возила женщина. Возбуждено дело

По факту стрельбы у клуба в центре Петербурга возбуждено уголовное дело по второй части 213-й статьи УК РФ («Хулиганство»). Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Стрелявший — 31-летний мужчина, ранее судимый по статье об угрозе убийством. У него изъяли травматический пистолет МР-80–13Т, пару магазинов и патроны. Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Как писала «Фонтанка», ночью 12 ноября полицейские задержали в Василеостровском районе супружескую пару и их друга. Все трое приехали в Петербург из другого региона и отправились в клуб на Конюшенной площади, но не прошли фейс-контроль. Начали спорить с охраной, один распустил руки, а затем несколько раз выстрелил из пистолета в воздух. Компания ретировалась на «Ягуаре», но скрыться от силовиков не удалось.
В главке уточнили некоторые детали. Сообщение о мужчине, стрелявшем у кафе на Конюшенной, 2, а затем уехавшем на Jaguar XJ, поступило в полицию в субботу в 2:36. Сотрудники быстро прибыли на место и выяснили, что это был пассажир, он выстрелили в воздух четыре или пять раз после «внезапно возникшего конфликта». Когда «Ягуар» остановили в 3:15 на Уральской улице, 6, за рулём была 38-летняя женщина, нигде официально не работающая. А в салоне — «31-летний и 37-летний уроженцы одной из стран ближнего зарубежья».