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    Не пройдя фейс-контроль в клубе, гости Петербурга захотели кататься на «Ягуаре» и стрелять

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    Супружеская пара и их друг задержаны 12 ноября после конфликтов со стрельбой в Центральном и Василеостровском районах Петербурга. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».

    Все трое приехали в Петербург из другого региона. Субботней ночью они отправились в клуб на Конюшенной площади, но не прошли фейс-контроль. Начали спорить с охраной на входе, один распустил руки, а затем выстрелил из пистолета. Ретировались на «Ягуаре». Полиция начала поиск.

    «Спустя 15 минут из РУВД по Василеостровскому поступила заявка о конфликте на пересечении ул. Одоевского и Уральской улицы. Заявитель из окна видел, как «мужчина из «Ягуара» достал предмет, похожий на пистолет»», — рассказывает «Дорожный инспектор».

    Сотрудники ДПС по Василеостровскому району прибыли на перекрёсток Одоевского и Уральской и около 3:15 задержали 38-летнюю женщину и мужчин 31 и 37 лет. Младший мужчина ранее привлекался к ответственности за угрозу убийством, а старший — за пьяное вождение, поддельные документы и наркотики. Все они доставлены в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

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