Угнанное такси и пакет с книгами привели полицию в Петербурге к обманутой старушке, чуть не ставшей соучастницей мошенников

Наглость телефонных мошенников достигла такого уровня, что пострадавших пенсионерок они пытаются сделать подельниками. Не удалось им это только благодаря бдительности сотрудников ГИБДД.
Дорожная полиция остановила автомобиль «Шкода», который числится за одним из сервисов такси, накануне около часа дня у дома 29 по улице Кораблестроителей, стало известно «Фонтанке» 14 ноября. Автомобиль числился в розыске по делу о мошенничестве. За рулем был 32-летний гражданин Узбекистана.
Его доставили в отдел, где он рассказал, что 12 ноября в половине третьего дня ему поступил заказ о доставке книг с Заводской улицы в Петергофе на проспект Пятилеток. Там пакет забрала пожилая женщина.
Она рассказала в полиции, что 8 ноября ей позвонил неизвестный, который уговорил её перевести все средства — 2,7 млн рублей на «защищенные» счета. А 12-го он позвонил ей, попросил принять книги, в которых будут деньги. И также перевести на «защищенные» счета, как она сделала со своими. В книгах женщина нашла полмиллиона.
До прихода полиции сделать перевод она не успела. 500 тысяч изъяли.