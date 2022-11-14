Угнанное такси и пакет с книгами привели полицию в Петербурге к обманутой старушке, чуть не ставшей соучастницей мошенников

Наглость телефонных мошенников достигла такого уровня, что пострадавших пенсионерок они пытаются сделать подельниками. Не удалось им это только благодаря бдительности сотрудников ГИБДД.



Дорожная полиция остановила автомобиль «Шкода», который числится за одним из сервисов такси, накануне около часа дня у дома 29 по улице Кораблестроителей, стало известно «Фонтанке» 14 ноября. Автомобиль числился в розыске по делу о мошенничестве. За рулем был 32-летний гражданин Узбекистана.

