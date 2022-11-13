Отнеслись без трепета. Столетний метеопавильон на Малой Конюшенной останется с макетами вместо барографа и термографа

После жалобы «Фонтанки» чиновники привели в порядок метеопавильон на Малой Конюшенной. Однако самописцы, которые много лет фиксировали для горожан давление и температуру, стоят как мертвые: настоящие приборы были украдены, городские службы заменили их муляжами.

Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для широких слоев населения К летнему сезону известный среди горожан и туристов павильон погоды на Малой Конюшенной улице пришел в неприглядном виде. Внутри явно произошел какой-то переворот, жалюзи были сломаны, портьеры — в беспорядке. Много месяцев это было будто никому неинтересно, и лишь после обращения «Фонтанки» СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» отчитался: все привели в порядок. Заминка, похоже, была вызвана тем, что как раз с этого года полномочия по содержанию этого объекта перешли от непосредственно комитета по благоустройству к его подведомственному учреждению.



Фото 1: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото 2: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото 1: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото 2: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще каких-то 100 лет назад зеленая будка называлась «Киоск погоды» и приносила пользу — рассказывала горожанам об атмосферном давлении, температуре и влажности воздуха. Показания, записанные в автоматическом режиме чернилами на специальной бумажной ленте, фиксировали самописцы, установленные в трех витринах киоска. В четвертой вывешивались карты погоды, которые ежедневно издавала Главная физическая обсерватория. Каждый день приходил сотрудник обсерватории, заводил их специальным ключиком — завода хватало лишь на сутки.



«Целью сооружения киоска было дать возможность широким слоям населения иметь ежедневно необходимые сведения о погоде и в то же время непосредственно знакомиться с научными приборами в действии», — говорится в петербургской газете 1925 года.

Спроектировал киоск еще до революции по просьбе городской управы архитектор Николай Лансере. Чугунную тумбу, статуи древнегреческого бога и вестника глубин Тритона на вершине, мойры Клото, прядущей нить жизни, и бога времени Сатурна, расположенные у часов и тоже отлитые из чугуна, создал скульптор Василий Кузнецов.



В 1912 году власти проект одобрили, в 1914-м киоск уже установили — на пересечении Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы.

В 1930-м кто-то решил, что широким слоям населения сведения о погоде больше не нужны. Киоск вывезли на Елагин остров в ЦКПиО и использовали для хранения дворницкого инвентаря.

Художественной ценности не выявили Про Киоск погоды в 1997 году вспомнил сын архитектора, Алексей Лансере. Он обратился к городским властям с предложением отреставрировать его и вернуть на Малую Конюшенную. Ему пошли навстречу, но поставили павильон не на старое место, а сдвинули за памятник Гоголю.

— Зато нам удалось сохранить большую часть декоративного и скульптурного убранства, в частности барельефы и фигуру Тритона, выполненные по эскизам отца скульптором Кузнецовым. Увы, из-за глубокой коррозии металла некоторые элементы пришлось изготовить заново. Но теперь, как и в начале века, в витринах павильона выставлены самописцы, барограф, термограф и еженедельные записи их показаний. Часы технически обновили, но по облику они остались прежними, — рассказывал Алексей Лансере в 2003 году. Однако в 2003 году Алексей Лансере скончался. Хлопоты по содержанию павильона взяло на себя ТСЖ «На Конюшенной», когда же в 2014-м ТСЖ было ликвидировано, управляющая компания-преемник не стала взваливать на себя этот почетный груз, и метеопавильон снова остался без хозяина. И очень скоро барометр и термограф с самописцами пропали — их попросту украли, разбив стекла.



«Не отнеслись горожане к киоску с должным трепетом. Главное, в 1913 году стояло — и ничего, а в наши дни перестало быть чем-то подлежащим внимательному отношению со стороны горожан. Причем никакой базарной ценности это оборудование не имело», — расстраиваются специалисты Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, которые как раз и ставили 25 лет назад эти приборы.

Дальше в судьбу киоска вмешался комитет благоустройству — в 2017-м ему присвоили инвентарный номер, в 2018-м — под названием «Часы Лансере» (потому что внутри больше ничего не осталось) учли в Реестре городской собственности, отремонтировали фасад, установили швейцарский часовой механизм с автономным питанием от батареек.



В том же году поклонники творчества Лансере и Кузнецова обратились в комитет по госконтролю и охране памятников с заявкой признать киоск объектом культурного наследия, но отклика не нашли — наличия у данного объекта историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценности КГИОП не выявил.

Сейчас вместо пропавших приборов в витринах стоят их макеты и стенды с историческими записками о киоске.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— В 2022 году полномочия по содержанию Часов Лансере передали подведомственному комитету СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства». На их содержание предусмотрено финансирование в размере 63,4 тыс. руб. В перечень работ по содержанию входят обеспечение чистоты, точности хода часов, восстановление красочного слоя, а также устранение актов вандализма, — рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству.

По силам только энтузиасту

Если не брать в расчет, что сведения о погоде доступны в любом смартфоне, то вопрос оснащения метеопавильона можно было бы решить изящно: с 2006 года в Петербурге работает множество компаний, поставляющих измерительную климатическую технику. Новые приборы для павильона будут стоить около 100 тысяч рублей. А барограф и термограф примерно того же дизайна, что были установлены в павильоне, стоят от 10–15 тысяч в подержанном виде. Еще около тысячи рублей надо было бы потратить на запас специальной бумаги — вот и все траты. Найти человека, который регулярно (теперь это можно делать раз в неделю, а не раз в день) заводил бы приборы и вывешивал — как в старые добрые времена — недельный отчет, наверное, было бы нетрудно. Однако все это не вдохновляет тех, кто по долгу службы должен думать об этом.

Не интересно восстанавливать метеобудку и синоптикам. «Если это опять будет связано с крупными расходами, то вряд-ли: мы настолько бедные, что это только энтузиаст сможет [осуществить]», — считает Александр Колесов, главный синоптик Петербурга.

В Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, которая сто лет назад обслуживала Киоск погоды, на вопрос «Фонтанки» о целесообразности восстановления метеопавильона ответили: чтобы повторить в павильоне действующие термограф и барограф ушедшей эпохи, должными физическими силами не располагают.

— При наличии автоматических средств фиксации температуры и давления можно было бы установить современные барограф и термограф, а для этого нужны средства. Может, нужно подсказать это спонсорам, но это не для нас работа, мы такое сделать не можем — нет ресурсных мощностей. Это и вопрос сохранности — павильон не охраняется, стекла не бронированные, — поделился Сергей Чичерин, руководитель научного направления Главной физической обсерватории. — Конечно, это была остроумная вещь, интересно было смотреть, как движется лента, но теперь это скорее музейное дело, как это работало, можно найти в интернете. Чтобы людям смотреть на погоду, можно было бы поставить [табло] на стене соседнего здания, но сейчас все можно посмотреть в телефоне.

Вместе с тем аргумент о том, что давление и температуру можно увидеть в интернете, не выдерживает критики. В конце концов, время еще проще найти в телефоне, но часы в павильоне почему-то восстановили. Дело ведь в истории.

Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

