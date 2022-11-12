Дом книги открылся после ремонта. Посмотрите, как он изменился

Знаковый петербургский книжный магазин «Дом книги» 12 ноября открылся после ремонта. Первые посетители приобретают книги и сувениры. Очередь растянулась до Малой Конюшенной улицы.

Последние приготовления завершались в ночь на субботу. Рабочие проводили уборку внутри и снаружи, раскладывали книги по полкам.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





За 10 минут до открытия магазина у входа собралась огромная очередь из посетителей. Людям пришлось стоять на улице из-за досмотра на входе. Для обеспечения безопасности привлекли сотрудников полиции.



Внутри пахнет свежим ремонтом. В помещениях обновили венецианскую штукатурку, частично заменили напольную плитку и оконные стекла, восстановили исторические люстры, привели в порядок уникальный витражный потолок, установили подсветку, звуковое и видеооборудование. Стены сменили зелёный цвет на кирпичный. Магазин обзавелся новой мебелью, которая была изготовлена на заказ. Также появились терминалы для поиска книг. На входе посетителей встречает стенд с произведениями петербургских писателей.



Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для гостей открыты первый и второй этажи. Цокольный этаж пока ремонтируется. На первом этаже можно найти книги, посвященные искусству, и произведения петербургских авторов, на втором располагаются отдел детской литературы с пространством для игр и кофейня. На обоих этажах есть простирающиеся вдоль окон зоны для чтения. Подробнее об изменениях в Доме книги читайте на «Фонтанке».



Частный Дом книги, который работал в Доме Зингера, в марте 2022 года закрылся после нескольких лет судебных тяжб. На его месте открывается новый магазин, которым будет управлять АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги»», принадлежащее городу.

Сегодня и завтра посетителей ждут различные активности. Днем в зале искусства выступит ансамбль VivaMuse, вечером — джазовый квартет «Невский джаз». Также здесь пройдет ретродефиле от клуба винтажного стиля «Ретроспектива» и творческие встречи с писательницей Татьяной Устиновой и психологом Михаилом Лабковским. Для детей приготовили настольную игру «Кто это? Писатели» от Детской библиотеки № 1 и мастер-классы от киношколы «Ералаш». Театральная студия «АСБ» и актриса Дарья Завьялова прочитают сказку «Волшебная пуговица».

