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    Дом книги открылся после ремонта. Посмотрите, как он изменился

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    Знаковый петербургский книжный магазин «Дом книги» 12 ноября открылся после ремонта. Первые посетители приобретают книги и сувениры. Очередь растянулась до Малой Конюшенной улицы.

    Последние приготовления завершались в ночь на субботу. Рабочие проводили уборку внутри и снаружи, раскладывали книги по полкам.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    За 10 минут до открытия магазина у входа собралась огромная очередь из посетителей. Людям пришлось стоять на улице из-за досмотра на входе. Для обеспечения безопасности привлекли сотрудников полиции.

    Внутри пахнет свежим ремонтом. В помещениях обновили венецианскую штукатурку, частично заменили напольную плитку и оконные стекла, восстановили исторические люстры, привели в порядок уникальный витражный потолок, установили подсветку, звуковое и видеооборудование. Стены сменили зелёный цвет на кирпичный. Магазин обзавелся новой мебелью, которая была изготовлена на заказ. Также появились терминалы для поиска книг. На входе посетителей встречает стенд с произведениями петербургских писателей.

    Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Для гостей открыты первый и второй этажи. Цокольный этаж пока ремонтируется. На первом этаже можно найти книги, посвященные искусству, и произведения петербургских авторов, на втором располагаются отдел детской литературы с пространством для игр и кофейня. На обоих этажах есть простирающиеся вдоль окон зоны для чтения. Подробнее об изменениях в Доме книги читайте на «Фонтанке».

    Частный Дом книги, который работал в Доме Зингера, в марте 2022 года закрылся после нескольких лет судебных тяжб. На его месте открывается новый магазин, которым будет управлять АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги»», принадлежащее городу.

    Сегодня и завтра посетителей ждут различные активности. Днем в зале искусства выступит ансамбль VivaMuse, вечером — джазовый квартет «Невский джаз». Также здесь пройдет ретродефиле от клуба винтажного стиля «Ретроспектива» и творческие встречи с писательницей Татьяной Устиновой и психологом Михаилом Лабковским. Для детей приготовили настольную игру «Кто это? Писатели» от Детской библиотеки № 1 и мастер-классы от киношколы «Ералаш». Театральная студия «АСБ» и актриса Дарья Завьялова прочитают сказку «Волшебная пуговица».

    13 ноября пройдет творческая встреча и автограф-сессия Марии Семеновой, одного из основателей славянского фэнтези, автора исторической энциклопедии «Мы — славяне!» и серии книг «Волкодав». На детской площадке покажут театрализованное шоу «Модное чтение» детской модельной школы Kids Model Group и презентуют книгу Таисии Бартовой-Грозовской «Жители Невского проспекта, или Филин Мудрик и его друзья».

    Открытие магазина на время ограничит движение на смежных улицах в центре города. В частности, весь день будет действовать запрет остановки на набережной канала Грибоедова на участке от Чебоксарского переулка до Невского проспекта.

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