Пять кинопрогулок по Петербургу в разных жанрах: кто режиссер твоих приключений сегодня?

Наверное, больше всего фильмов, для которых Петербург становился декорациями, можно отнести к этому жанру. Красиво и опасно — привлекательная пара! Ступать по городу осторожно — словно разведчик, которого за углом может подстерегать неприятель, — помогут картины разных лет.

Где, как не здесь, задать себе настроение! Столько боли помнят эти стены, столько радостных встреч, столько непростых отношений завязывалось и находило развязку! Походите вдоль ограждения, подумайте, вспомните кадры из «Бандитского Петербурга». А какой выбор совершили бы вы, если бы пришлось?



Кадр второй. Троицкий мост

Не выходите из роли — по крайней мере, далеко. Данила Багров в фильме «Брат» приехал из Приозерска не на Финляндский вокзал, а на Витебский, и почему-то оттуда пошел гулять по городу. Но вы можете это географическое недоразумение исправить, оказавшись в нужной точке старта. Минуя памятник Ленину, отправляйтесь пешком через Литейный мост, а затем, искоса бросив взгляд в сторону Литейного, 4 (к слову, здание полномочного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе было открыто 90 лет назад, 7 ноября 1932 года), сверните на набережную Кутузова и идите к Троицкому мосту.



Кадр третий. Улица Зодчего Росси