Пять кинопрогулок по Петербургу в разных жанрах: кто режиссер твоих приключений сегодня?

Петербург — неисчерпаемый кладезь мест для прогулок. По одним и тем же маршрутам можно ходить хоть каждый день, открывая для себя новые ракурсы привычных домов и проспектов Именно этому и учит наш проект «(От)Личный Петербург», голосование за номинантов которого продолжается до 14 ноября. Например, в этот раз предлагаем кинематографический взгляд. Настроение — на выбор.
Криминальный боевик. Примерная дистанция — 5 км
Наверное, больше всего фильмов, для которых Петербург становился декорациями, можно отнести к этому жанру. Красиво и опасно — привлекательная пара! Ступать по городу осторожно — словно разведчик, которого за углом может подстерегать неприятель, — помогут картины разных лет.
Кадр первый. «Кресты»
Где, как не здесь, задать себе настроение! Столько боли помнят эти стены, столько радостных встреч, столько непростых отношений завязывалось и находило развязку! Походите вдоль ограждения, подумайте, вспомните кадры из «Бандитского Петербурга». А какой выбор совершили бы вы, если бы пришлось?
Кадр второй. Троицкий мост
Не выходите из роли — по крайней мере, далеко. Данила Багров в фильме «Брат» приехал из Приозерска не на Финляндский вокзал, а на Витебский, и почему-то оттуда пошел гулять по городу. Но вы можете это географическое недоразумение исправить, оказавшись в нужной точке старта. Минуя памятник Ленину, отправляйтесь пешком через Литейный мост, а затем, искоса бросив взгляд в сторону Литейного, 4 (к слову, здание полномочного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе было открыто 90 лет назад, 7 ноября 1932 года), сверните на набережную Кутузова и идите к Троицкому мосту.
Кадр третий. Улица Зодчего Росси
От Троицкого моста не ходите, как Данила, к Медному Всаднику, а меняйте легенду! Теперь у вас — вымышленное даже не имя, а время! А ваш напарник — Майор Гром. Чуете: за Александринкой творится что-то неладное! Можете для колориту и в Апраксин двор завернуть. Особенно если у вас в группе есть москвичи: за ними там наблюдать одно удовольствие.
Кадр четвертый. Графский переулок
Главное — не носите с собой много наличных! И даже не потому, что с перемещениями во времени они могут пропасть из-за инфляции. Просто возможны грабежи. Вот так между улицами Рубинштейна и Владимирским лишился портфеля с деньгами кассир Воднев в ленфильмовской картине 1950-х «Улица полна неожиданностей»!
Романтическая мелодрама. Примерная дистанция — 5 км
(если считать через Биржевой мост, его откроют после ремонта в конце ноября)
Грусть и надежда пробираются к сердцу так же верно, как петербургские морось и ветер за пазуху пальто! Вы сегодня романтический герой — впереди много приключений.
Кадр первый. Петропавловская крепость
Начните с главного! А именно — с «Иронии судьбы», все равно скоро ее смотреть: Новый год не за горами. Помните, как Надя гуляла по стрелке Заячьего острова? Воскресите эти ощущения из картины Эльдара Рязанова. И только представьте, что Ипполита за рулем кружило на льду тоже здесь!
Кадр второй. Адмиралтейская набережная
Герои фильма Алексея Учителя «Прогулка» обошли, наверное, половину города. Но один из ключевых моментов в картине, когда героиня начинает «обыгрывать» в любовной игре Петра (в исполнении Евгения Цыганова), был именно тут. А у Исаакиевского собора молодых людей чуть не сбила машина.
Кадр третий. «Астория»
Тут добавим немного драмы. Приглядитесь к верхнему этажу гостиницы и прикиньте: страшновато было бы свисать за его окном? Но что не сделаешь из-за любви, особенно после того, как тебя заперли в номере! А если к тому же ты — итальянец Розарио Агро, и у тебя — невероятные приключения в России? То-то же!
Кадр четвертый. Фонтанка, 159
В Коломне снималось столько картин! Но, наверное, самая романтическая — «Питер FM». Помните, герой-архитектор любовался на некое здание? Вы, конечно же, знаете, что это дом Капустина на Фонтанке. Вид он свой с тех пор несколько поменял, прихорошился, но мечты героев хранит и поделится с вами.
Глазами иностранцев. Примерная дистанция — 3 км
Побыть туристом в собственном городе — интересная игра! Попробуйте представить себя гостем, который тут — в первый раз. А может быть даже, с непростым секретным заданием?
Кадр первый. Музей политической истории России
Вам только кажется, что вы русский. Или, например, татарин. На самом-то деле вы чистокровный англичанин! И что вы в Петербурге — тоже только мерещится. Вы в Лондоне! И вашему лучшему другу предстоит схватка с Мориарти. Приглядитесь к арке с изящным фонариком — узнаете место? У нас в «(От)Личном Петербурге» этот фильм номинирован с оранжереей у Таврического, но «питерских» кадров в нем куда больше. Как-нибудь сделаем отдельную прогулку по нему.
Кадр второй. Троицкая площадь
Пересекайте ее внимательно и с выражением удивления на лице, ведь теперь вы не просто иностранец, а джинн. И зовут вас Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб. О биографии героя повести-сказки Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» и одноименного фильма Геннадия Казанского до заточения в сосуд известно немногое. Но советской реальности он дивился и тут тоже.
Кадр третий. Михайловский замок
Тряхнули стариной — и ладно. Мы вас раскрыли: теперь вы Джеймс Бонд в картине «Золотой глаз»! Плохая новость: сюда вы пришли не своею волею, а доставлены спецслужбами. Впрочем, у настоящего агента 007 (особенно если его играет Пирс Броснан) всегда припасен танк, на котором можно сбежать! Да еще и прокатиться по городу — от набережной Мойки до Главпочтамта.
Кадр четвертый. Гостиница «Европа»
Здесь как не побывать туристу! Особенно если вы — датский профессор-славист Билл Хансен из фильма Данелии «Осенний Марафон».
Кадр пятый. Банковский мост
Главное — не соглашайтесь на сомнительные предложения! Ведь именно здесь — под пристальным взглядом златокрылых существ — герою Шона Коннери в фильме «Русский дом» предложили прикупить наркотиков и оружия. Дело было, правда, еще при Советском Союзе. Кстати, знаменитый актер, сыгравший в этом фильме в Ленинград действительно приезжал. В отличие от Пирса Броснана.
Костюмированная драма. Примерная дистанция — 4,5 км
Есть хорошая традиция: в Петербурге вспоминать об истории. Особенно в кино. Петербург в кино все-таки чаще всего играет сам себя — и века с XVIII по начало XX ему очень идут. Надеваем платье для визитов и шубку или крылатку и цилиндр. Тайны столетий ждут.
Кадр первый. Моховая, 27–29
Старорежимо что-то выглядим, ведь на улице НЭП. Но Калабуховский дом еще не пропал, его можно найти! «Собачье сердце» по Михаилу Булгакову Владимир Бортко снимал в Петербурге, и место жительства профессора Преображенского «сыграл» Дом страхового общества «Россия» на Моховой. Свидетельством тому — памятник во дворе.
Кадр второй. Шереметевский дворец
Чуточку раньше, на границе века позапрошлого с прошлым происходило действие первого российского фильма на Netflix Originals — «Серебряных коньков» Михаила Локшина. Приглядитесь к водной глади Фонтанки — уже скоро она покроется льдом. Сейчас по нему время от времени ходят на лыжах, а когда-то катались и на коньках, и на санях и даже на трамвае. Но это уже по Неве.
Кадр третий. Зимний дворец
По правилам, заведенным Михаилом Пиотровским, Эрмитаж в современных фильмах играет только сам себя. Поэтому тут вспомнить мы можем кино об истории. Выбирайте: «Ковчег» Сокурова или мини-сериал HBO «Екатерина Великая» с Хелен Миррен.
Кадр четвертый. Улица Репина
Перейдем на Васильевский остров и направимся на самую узкую улицу города. Тут снимали много разного. Но раз уж заговорили раньше о Булгакове и Бортко, можно вспомнить их «Мастера и Маргариту». Здесь Мастер (Александр Галибин) встретил Маргариту (Анна Ковальчук), державшую в руках «отвратительные, тревожные желтые цветы».
Кадр пятый. Университетская набережная у сфинксов
Все дороги ведут к сфинксам. Финал, конечно, грустный, но в случае с фильмами Алексея Балабанова это предсказуемо. Картину «Про уродов и людей», которую мастер снимал в стиле немого кино, он завершил сценой у Академии художеств. Сюда из кинотеатра выходит герой Сергея Маковецкого и ступает на льдину (правда, с видом на другой пейзаж). И — о, магия кино! — оказывается гораздо выше по течению.
«Фонтанка» лезть в Неву не посоветует — но отправиться на выставку «Балабанов» в «Севкабель Порту» оттуда можно. Она как раз идет до конца новогодних праздников.