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    Петербург снова стал съемочной площадкой для сериала. Что еще снимали в Северной столице?

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    Новый сериал «Капкан на судью» снимали в Петербурге — кинематографисты любят Северную столицу за историческую архитектуру и множество потайных мест, которые можно использовать в фильмах и сериалах.

    Фото: AdobeStock
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    Создатели детективного сериала «Капкан на судью» решили снимать не исторический центр города, а памятники советской архитектуры и редкие места в Ленинградской области (например, заброшенный маяк на острове Сухо). Краткий спойлер сюжета: у судьи Нестерова (Александр Домогаров) крадут дочь Анну (Ангелина Загребина), за дело берется майор Забелин (Александр Горбатов) и быстро понимает, что за мотивами преступника кроются страшные тайны.

    Кадр из сериала «Капкан на судью»
    Кадр из сериала «Капкан на судью»Фото: предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
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    По местам съемок фильмов «Брат», «Собачье сердце» и «Осенний марафон» сейчас водят экскурсии. А мы, вместе с онлайн-кинотеатром KION вспомнили еще шесть проектов, снятых в Петербурге и его окрестностях.

    «Прогулка» (2003, реж. Алексей Учитель)

    Кадр из фильма «Прогулка» (2003, реж. Алексей Учитель)
    Кадр из фильма «Прогулка» (2003, реж. Алексей Учитель)
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    Картина Алексея Учителя показала Петербург солнечным, уютным городом, а не смрадным каменным склепом. На Невском проспекте Оля (Ирина Пегова) встречается с Лешей (Павел Баршак), и они влюбляются друг в друга с первого взгляда.

    «Питер FM» (2006, реж. Оксана Бычкова)

    Кадр из фильма «Питер FM» (2006, реж. Оксана Бычкова)
    Кадр из фильма «Питер FM» (2006, реж. Оксана Бычкова)
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    Фильм, закрепивший за Санкт-Петербургом статус города любви и случайных встреч, а также сделавший песню «Вне зоны доступа» хитом. Маша (Екатерина Федулова) готовится к свадьбе с бывшим одноклассником, но тут появляется Максим (Евгений Цыганов), который подбирает потерянный ею телефон и хочет вернуть его хозяйке.

    «Кококо» (2012, реж. Авдотья Смирнова)

    Кадр из фильма «Кококо» (2012, реж. Авдотья Смирнова)
    Кадр из фильма «Кококо» (2012, реж. Авдотья Смирнова)
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    Случайная встреча в поезде связала жизни Лизы (Анна Михалкова) и Вики (Яна Троянова). Они совершенно разные: одна из Санкт-Петербурга, другая — из Екатеринбурга, первая работает этнографом в Кунсткамере, а вторая приехала за развлечениями. У них крадут сумки, поэтому Лиза приглашает новую подругу пожить у нее.

    «Чиновница» (2021, реж. Оксана Карас)

    Кадр из фильма «Чиновница» (2021, реж. Оксана Карас)
    Кадр из фильма «Чиновница» (2021, реж. Оксана Карас)
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    Чиновница регионального Минздрава Арина Алферова (Виктория Толстоганова) привыкла брать взятки и не глядя подписывать документы по указу ее любовника, работающего в фармацевтической компании. Но после смерти матери от некачественных лекарств она осознает свою ответственность и решает уничтожить коррупцию в министерстве.

    «Про уродов и людей» (1998, реж. Алексей Балабанов)

    Кадр из фильма «Про уродов и людей» (1998, реж. Алексей Балабанов)
    Кадр из фильма «Про уродов и людей» (1998, реж. Алексей Балабанов)
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    В фильме «Про уродов и людей» Алексей Балабанов старательно воссоздал атмосферу города в начале 20-го века, когда по дорогам еще ездили кареты, а по каналам — небольшие пароходы. Это история владельца салона фотографий Иоганна (Сергей Маковецкий), который влюбляется в Лизу (Динара Друкарова), дочку доктора-интеллигента.

    «Интердевочка» (1989, реж. Пётр Тодоровский)

    Кадр из фильма «Интердевочка» (1989, реж. Пётр Тодоровский)
    Кадр из фильма «Интердевочка» (1989, реж. Пётр Тодоровский)
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    Символ перестроечного кино. В рабочие сутки Таня Зайцева (Елена Яковлева) — медсестра, в выходные дни — девушка легкого поведения, ждущая клиентов-иностранцев у гостиницы «Прибалтийская» (теперь филиал Radisson). Тане выпадает большая удача — ей делает предложение руки и сердца шведский инженер Эдвард Ларсен (Томас Лаустиола).

    Фото: AdobeStock
    Кадр из сериала «Капкан на судью»
    Кадр из сериала «Капкан на судью»Фото: предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION
    Кадр из фильма «Прогулка» (2003, реж. Алексей Учитель)
    Кадр из фильма «Прогулка» (2003, реж. Алексей Учитель)
    Кадр из фильма «Питер FM» (2006, реж. Оксана Бычкова)
    Кадр из фильма «Питер FM» (2006, реж. Оксана Бычкова)
    Кадр из фильма «Кококо» (2012, реж. Авдотья Смирнова)
    Кадр из фильма «Кококо» (2012, реж. Авдотья Смирнова)
    Кадр из фильма «Чиновница» (2021, реж. Оксана Карас)
    Кадр из фильма «Чиновница» (2021, реж. Оксана Карас)
    Кадр из фильма «Про уродов и людей» (1998, реж. Алексей Балабанов)
    Кадр из фильма «Про уродов и людей» (1998, реж. Алексей Балабанов)
    Кадр из фильма «Интердевочка» (1989, реж. Пётр Тодоровский)
    Кадр из фильма «Интердевочка» (1989, реж. Пётр Тодоровский)

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