Петербург снова стал съемочной площадкой для сериала. Что еще снимали в Северной столице?

Новый сериал «Капкан на судью» снимали в Петербурге — кинематографисты любят Северную столицу за историческую архитектуру и множество потайных мест, которые можно использовать в фильмах и сериалах.

Фото: AdobeStock Поделиться Поделиться





Создатели детективного сериала «Капкан на судью» решили снимать не исторический центр города, а памятники советской архитектуры и редкие места в Ленинградской области (например, заброшенный маяк на острове Сухо). Краткий спойлер сюжета: у судьи Нестерова (Александр Домогаров) крадут дочь Анну (Ангелина Загребина), за дело берется майор Забелин (Александр Горбатов) и быстро понимает, что за мотивами преступника кроются страшные тайны.



Кадр из сериала «Капкан на судью» Фото: предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра KION Поделиться Поделиться





По местам съемок фильмов «Брат», «Собачье сердце» и «Осенний марафон» сейчас водят экскурсии. А мы, вместе с онлайн-кинотеатром KION вспомнили еще шесть проектов, снятых в Петербурге и его окрестностях.

«Прогулка» (2003, реж. Алексей Учитель)



Кадр из фильма «Прогулка» (2003, реж. Алексей Учитель) Поделиться Поделиться





Картина Алексея Учителя показала Петербург солнечным, уютным городом, а не смрадным каменным склепом. На Невском проспекте Оля (Ирина Пегова) встречается с Лешей (Павел Баршак), и они влюбляются друг в друга с первого взгляда.

«Питер FM» (2006, реж. Оксана Бычкова)



Кадр из фильма «Питер FM» (2006, реж. Оксана Бычкова) Поделиться Поделиться





Фильм, закрепивший за Санкт-Петербургом статус города любви и случайных встреч, а также сделавший песню «Вне зоны доступа» хитом. Маша (Екатерина Федулова) готовится к свадьбе с бывшим одноклассником, но тут появляется Максим (Евгений Цыганов), который подбирает потерянный ею телефон и хочет вернуть его хозяйке.

«Кококо» (2012, реж. Авдотья Смирнова)



Кадр из фильма «Кококо» (2012, реж. Авдотья Смирнова) Поделиться Поделиться





Случайная встреча в поезде связала жизни Лизы (Анна Михалкова) и Вики (Яна Троянова). Они совершенно разные: одна из Санкт-Петербурга, другая — из Екатеринбурга, первая работает этнографом в Кунсткамере, а вторая приехала за развлечениями. У них крадут сумки, поэтому Лиза приглашает новую подругу пожить у нее.



«Чиновница» (2021, реж. Оксана Карас)



Кадр из фильма «Чиновница» (2021, реж. Оксана Карас) Поделиться Поделиться





Чиновница регионального Минздрава Арина Алферова (Виктория Толстоганова) привыкла брать взятки и не глядя подписывать документы по указу ее любовника, работающего в фармацевтической компании. Но после смерти матери от некачественных лекарств она осознает свою ответственность и решает уничтожить коррупцию в министерстве.



«Про уродов и людей» (1998, реж. Алексей Балабанов)



Кадр из фильма «Про уродов и людей» (1998, реж. Алексей Балабанов) Поделиться Поделиться





В фильме «Про уродов и людей» Алексей Балабанов старательно воссоздал атмосферу города в начале 20-го века, когда по дорогам еще ездили кареты, а по каналам — небольшие пароходы. Это история владельца салона фотографий Иоганна (Сергей Маковецкий), который влюбляется в Лизу (Динара Друкарова), дочку доктора-интеллигента.



«Интердевочка» (1989, реж. Пётр Тодоровский)



Кадр из фильма «Интердевочка» (1989, реж. Пётр Тодоровский) Поделиться Поделиться





Символ перестроечного кино. В рабочие сутки Таня Зайцева (Елена Яковлева) — медсестра, в выходные дни — девушка легкого поведения, ждущая клиентов-иностранцев у гостиницы «Прибалтийская» (теперь филиал Radisson). Тане выпадает большая удача — ей делает предложение руки и сердца шведский инженер Эдвард Ларсен (Томас Лаустиола).

