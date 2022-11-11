В Сочи задержали пенсионера, который ходил с ружьем у школы

Сочинские полицейские задержали 73-летнего мужчину, который ходил с ружьем около школы в сочинском поселке Красная Воля. Подробности 11 ноября сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

В полицию позвонил охранник школы, который отнял у пенсионера ружье. При этом случайно произошел выстрел. После инцидента пенсионер сел в автомобиль и покинул место. Мужчина, со слов охранника, предположительно, был пьян.

Мужчину задержал наряд дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. "В настоящее время с 73-летним задержанным гражданином проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.