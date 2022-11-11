    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.22eur61.54

    В Сочи задержали пенсионера, который ходил с ружьем у школы

    273
    обсудить

    Сочинские полицейские задержали 73-летнего мужчину, который ходил с ружьем около школы в сочинском поселке Красная Воля. Подробности 11 ноября сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

    В полицию позвонил охранник школы, который отнял у пенсионера ружье. При этом случайно произошел выстрел. После инцидента пенсионер сел в автомобиль и покинул место. Мужчина, со слов охранника, предположительно, был пьян.

    Мужчину задержал наряд дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. "В настоящее время с 73-летним задержанным гражданином проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close