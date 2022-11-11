Сжимать зубы и уметь завалить хлебало эмоций. Что в России думают об уходе из Херсона

Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В течение 11 ноября украинские войска заходят в Херсон, жители вывешивают желто-синие флаги и срывают плакаты с надписью «Россия здесь навсегда». Антоновский мост взорван, российская армия, по официальным данным — без потерь, перебралась на левый берег Днепра. Все эти события на высоком уровне оценивают со сдержанным оптимизмом, но чем дальше от властей, тем больше звучит горечи и разочарования.



Генерал Суровикин доложил министру Шойгу о ситуации в Херсоне и получил приказ отходить на левый берег два дня назад. За это время на самом высоком уровне успели высказаться почти все так или иначе вовлеченные стороны, но ни слова пока не сказал Владимир Путин. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков был лаконичен: нет, в Кремле не жалеют, что РФ приняла Херсонскую область в свой состав, и нет, уход из Херсона не считают унизительным. «Это субъект РФ, и здесь не может быть никаких изменений», — заявил Песков и напомнил, что вопросы о ходе военной операции следует задавать Минобороны.

Борьба, переговоры, Херсон наш Американский лидер Джо Байден назвал решение Минобороны РФ ожидаемым и связал дату заявления с завершением в США промежуточных выборов. Он считает, что теперь у сторон вооруженного конфликта есть время на пересмотр своих позиций, а Украина в первую очередь будет думать о том, готова ли она к компромиссам.

Глава комитета начальников штабов США Марк Милли добавил: «Я полагаю, что они делают это, чтобы сохранить свои силы, чтобы восстановить оборонительные рубежи к югу от реки, но это еще предстоит выяснить».

Украинский президент Владимир Зеленский призвал к сдержанности и добавил: «Нужно понимать, что никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы за все это боремся». О вероятных переговорах много говорят в телеграм-каналах, на российском телевидении и устами чиновников: мол, Кремль готов разговаривать с Украиной без всяких условий. В этом же контексте прокомментировал херсонские события президент Турции, отметив свои доверительные отношения с Путиным. «Последнее решение российской стороны по Херсону — положительный момент, значимое решение», — высказался Реджеп Эрдоган.

Из Парижа херсонские события прокомментировал президент Сербии Александр Вучич: «Я не могу говорить о ситуации там, но могу объяснить, что это значит для нас. Очевидно, что есть некоторый диалог, который уже не отрицают ни американцы, ни русские. Хорошо, что есть переговоры, какое-то решение будет найдено. Я не верил, что это возможно, но рад, что мое суждение по этому вопросу было неправильным. Я думал, что русские окажут более ожесточенное сопротивление в Херсоне, я был явно неправ».

Раньше Вучич считал военные действия в Херсоне ключевыми и даже сравнивал вероятное столкновение войск со Сталинградской битвой.

В том же духе успел высказаться экс-президент России Дмитрий Медведев: «Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира». Мудро, дальновидно и шаг к Армагеддону Два значимых в контексте СВО голоса, Пригожина и Кадырова, поддержали Шойгу и Суровикина, но многие им припоминают и другое единение — когда они критиковали генерала Александра Лапина за сдачу Красного Лимана.

«Решение, принятое Суровикиным, непростое, но он поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений. Хочу подчеркнуть, что операция по выводу войска всегда крайне сложна. Повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», — процитировала бизнесмена Евгения Пригожина его пресс-служба. «Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», — написал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. Он добавил, что речь не идет о «сдаче» Херсона, это лишь стратегический и грамотный ход. Философ Александр Дугин, чье имя также стало чаще звучать с началом СВО, обрисовал упадническое настроение. «Херсон сдан. Сдан русский город, столица одной из областей России — такая же, как Белгород, Курск, Донецк или Симферополь. Если вам все равно, то вы не русский. Русские сейчас сжимают зубы от боли, рыдают и страдают так, как если бы у них вырвали сердце, убили бы их детей, братьев, матерей и жен у них на глазах. Если вам не больно сейчас, вы ничтожество», — написал Дугин в своем телеграм-канале и продолжил в том духе, что ответственность за события несет власть, а не военные. Впрочем, никакого предательства он тоже не видит, зато говорит о шаге к Армагеддону, потому что выигрывающий Запад — это цивилизация сатаны.

Отстоим, потерпите Жизнедеятельность региона обсуждают далеко от любых берегов Днепра, совещание по вопросам будущего Херсонской области прошло накануне в городе Геническ на берегу Азовского моря. Губернатор Владимир Сальдо призвал думать о будущем и отметил, что по вопросу переброски войск пришлось «принимать тяжелые решения, но справедливость будет восстановлена, мы отстоим свою землю». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который также присутствовал в Геническе, назвал передислокацию правильным решением, «которое сохранило множество жизней российских солдат». Он также верит в скорейшее освобождение Херсона. В Госдуме же такого единения не было. Депутаты-коммунисты с несколькими коллегами из других фракций подготовили думский запрос в Минобороны с просьбой объяснить смысл маневров. До адресата он не дошел, так как вопрос был снят с рассмотрения единороссовским большинством. Председатель Госдумы Вячеслав Володин никак не комментировал херсонские маневры.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о том, в какой опасности могли оказаться солдаты — в любой момент были вероятны перебои со снабжением. «Нам нужно время и терпение — то, что всегда помогало нам побеждать. Силы, воли и боевого духа хватает сполна», — добавил Турчак. Умение вовремя завалить хлебало своих эмоций Российский телевизор и его продолжение в телеграм-каналах традиционно куда более эмоциональны. Ведущая Первого канала Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале обратилась к вере в то, что сдача Херсона — это «не договорняк». «Хапнули огромный кусок, подавились, а теперь срыгиваем. И Изюм отрыгнули, и Балаклею, и Лиман. Пережевали кучу людей и отрыгнули. В чем великий замысел?» — интересуется бывшая советница Володина. Маргарита Симоньян цитирует Кутузова и предлагает заменить в высказывании Москву на Херсон: «Пока цела армия, есть надежда с честью кончить войну. С потерей армии не только Москва — вся Россия будет потеряна». Альтернатива, по ее мнению, была страшна: положить в голой степи группировку, закидать телами мобиков и открыть дорогу на Крым.

Владимир Соловьев счел, что осенняя кампания «пока явно не в нашу пользу», и отметил, что чей это просчет — непонятно, потому что «никто из военных не вышел и не принял на себя удар и не сказал, что это я виноват». Андрей Норкин с НТВ подхватил мнение-шутку о том, что комментировать херсонские события в любом случае нельзя: в случае осуждения это статья 280.3 УК РФ о дискредитации армии, а в случае поддержки — 280.1, призывы к нарушению территориальной целостности. «Я не хочу в тюрьму», — сказал ведущий программы «Место встречи». Его коллега Иван Трушкин как бы развил тему: «Мне кажется, что это огромная ошибка, когда люди относятся к военным событиям как к футбольному матчу. Я за 16 лет в профессии получил одно важное умение: вовремя завалить хлебало своих эмоций». Политолог и экс-депутат Сергей Марков в двух постах «проштрафился» и поправился. Сперва он назвал демонстрацией «полного отстранения» переговоры президента Путина с главами ЦАР и Армении «в критические дни ухода из Херсона». Затем напомнил, что нужно делать: «Тревога в обществе, смятение в мыслях у многих. И в этот момент особенно важно повторять: мы поддерживаем президента Владимира Путина и доверяем руководству армии России. И эти слова можно повторять много раз».

Телеграм-каналы с различными названиями, но с обязательной в них буквой Z, то расстраиваются, то пытаются воспрять духом. Квинтэссенцией можно назвать такое голосование: Сдача Херсона это: «Крах и начало конца, или штатная рабочая ситуация»? Проголосовали 14 тысяч человек, итог на вечер 11 ноября — 52%/48%. Скрипач Петр Лундстрем, который с началом СВО регулярно бывает на Донбассе, высказался коротко: «Людей жалко и за державу обидно». Поэтесса Анна Долгарева, также поддерживающая СВО, высказалась профессионально: Когда от Херсона Отвели войска (В рамках чего — это потом объяснят по федеральным каналам, По радио, По интернету; Господи, какая тоска); Неважно. В общем, когда ничего не стало — По правому берегу Реки Днепра Остался прапорщик Иван Никтоев, Рядовой Алексей Ты-Умер-Вчера,

Лейтенант Сомнение, Капитан А-ты-вообще-кто-такое.

Они держали Днепр, Великую русскую реку, До ядерного удара, До последнего человека. Заряжал сожженную бэху Иван Никтоев, Ругаясь, как водится, на рядового. Подносил заряды вообще неизвестный воин, Легший всё там же семьдесят лет с лихренцом За большую идею, За великое русское слово. Потом, кстати, К ним присоединился мой бывший. Он погиб вообще в сентябре, Под Сватово, Но всё же к ним как-то вышел. В общем, не знаю, что потом вам соврут (Не знаю, что потом я совру), Но великое русское слово — Это сгоревший редут, Застреленный комиссар, сжимающий кобуру. Что же до «простых смертных», то после заявления об оставлении Херсона к Спасской башне вышел пикетчик, который сообщил о предательстве и нецензурно назвал происходящее поражением. Его задержали по «митинговой статье».

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»