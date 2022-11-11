Тепло, но на месте не устоять. Петербургские выходные начнутся со штормового предупреждения

Спасатели и синоптики предупреждают о том, что за последние теплые выходные петербуржцам придется заплатить зонтиками и шляпками.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 11 ноября со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Петербурге стоит ждать сильного ветра. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду.



При этом температура воздуха и ночью и днем будет достигать + 11 градусов.

