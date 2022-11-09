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    Минпромторг: Дефицита импортного алкоголя в России не будет

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    В российских магазинах не ожидается проблем с наличием алкоголя популярных брендов. Об этом 9 ноября заявили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

    Ведомство напомнило, что сейчас алкогольная продукция может ввозиться в РФ без согласия правообладателя. Торговые сети, добавили в министерстве, начинают поставки по параллельному импорту.

    «Импортеры поручились обеспечивать внутренний рынок продукцией впредь и представили гарантийные письма», — отметили там.

    Ранее стало известно, что Минпромторг включил алкоголь в перечень продуктов для параллельного импорта. В список вошла продукция популярных брендов, таких как Jack Daniel’s, Jägermeister, Bell's, Jim Beam White Horse и другие.

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