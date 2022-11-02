Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию

Минпромторг включил алкоголь в перечень продуктов для параллельного импорта. Соответствующий документ 2 ноября опубликован на официальном сайте правовой информации.
В список вошли алкогольные напитки некоторых иностранных брендов (Jack Daniel’s, Jägermeister, Bell's, Jim Beam White Horse и другие), а также безалкогольные и уксус. Кроме того, параллельный импорт теперь разрешен и для продукции компаний Marvel, Disney Pixar, DC Comics. Речь идет не о фильмах, а об играх, игрушках и спортинвентаре.
Ранее министерство заявило, что готово исключить Nissan из списка параллельного импорта.