    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, с-в

    763мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.62eur60.92

    Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию

    1623
    2 комментария

    Минпромторг включил алкоголь в перечень продуктов для параллельного импорта. Соответствующий документ 2 ноября опубликован на официальном сайте правовой информации.

    В список вошли алкогольные напитки некоторых иностранных брендов (Jack Daniel’s, Jägermeister, Bell's, Jim Beam White Horse и другие), а также безалкогольные и уксус. Кроме того, параллельный импорт теперь разрешен и для продукции компаний Marvel, Disney Pixar, DC Comics. Речь идет не о фильмах, а об играх, игрушках и спортинвентаре.

    Ранее министерство заявило, что готово исключить Nissan из списка параллельного импорта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close