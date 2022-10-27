Минпромторг готовится исключить «Ниссан» из списка параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли готово исключить Nissan из списка параллельного импорта, сообщает 27 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. Процедура аналогична той, по которой в августе запретили к параллельному импорту Renault. Как отмечается, это можно будет сделать, когда в России будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей бренда на надлежащем уровне.
«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — сказали в пресс-службе.
В начале октября Минпромторг проинформировал, что российские активы Nissan, в том числе расположенный в Петербурге завод, перейдут ФГУП «НАМИ», то есть в госсобственность, к началу ноября. Поставлять запчасти и обслуживать машины будет «АвтоВАЗ».
Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году, в 2021 году выпустил около 45 тысяч машин, а весной 2022 года, после начала спецоперации на Украине, прекратил работу.