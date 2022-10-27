Минпромторг готовится исключить «Ниссан» из списка параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли готово исключить Nissan из списка параллельного импорта, сообщает 27 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. Процедура аналогична той, по которой в августе запретили к параллельному импорту Renault. Как отмечается, это можно будет сделать, когда в России будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей бренда на надлежащем уровне.



«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — сказали в пресс-службе.

