Обычная практика. В петербургской школе слабовидящим детям предложили на уроке разобрать и собрать автомат Калашникова

В школе-интернате №1 им. К. К. Грота для детей с нарушением зрения ученикам на уроке технологии выдали автоматы Калашникова и предложили их разобрать и собрать. Об этом «Фонтанке» сообщила мать одного из учеников седьмого класса.



По ее словам, сыну урок с автоматами очень понравился. При этом, по словам матери, все ученики школы либо незрячие и учатся по системе Брайля, либо слабовидящие с сохранностью зрения не более 40% на оба глаза. «У большинства оформлена инвалидность. Здоровых детей тут официально быть не может, — говорит собеседница «Фонтанки». — У меня один вопрос: почему дети-инвалиды осваивают только автомат Калашникова, почему им не дали снайперские винтовки?»

