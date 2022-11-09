Обычная практика. В петербургской школе слабовидящим детям предложили на уроке разобрать и собрать автомат Калашникова

В школе-интернате №1 им. К. К. Грота для детей с нарушением зрения ученикам на уроке технологии выдали автоматы Калашникова и предложили их разобрать и собрать. Об этом «Фонтанке» сообщила мать одного из учеников седьмого класса.
По ее словам, сыну урок с автоматами очень понравился. При этом, по словам матери, все ученики школы либо незрячие и учатся по системе Брайля, либо слабовидящие с сохранностью зрения не более 40% на оба глаза. «У большинства оформлена инвалидность. Здоровых детей тут официально быть не может, — говорит собеседница «Фонтанки». — У меня один вопрос: почему дети-инвалиды осваивают только автомат Калашникова, почему им не дали снайперские винтовки?»
В школе не стали уклоняться от прямого вопроса «Фонтанки» по поводу «урока с автоматами». Ситуацию прокомментировал педагог, который провел этот самый урок.
«Я преподаю ОБЖ в школе и замещал учителя технологии, — рассказал «Фонтанке» Антон Кузьмин. — И я решил, что детям это будет интересно, потому что обычно все ученики в восторге от процесса сборки и разборки автоматов. К тому же это входит в курс ОБЖ по стандартам ФГОС. Это было по плану рабочей программы, мы это делаем каждый год на уроках. Автоматы учебные, специально предназначенные для школы».
На вопрос, зачем детям с нарушениями зрения такие знания и навыки, тоже нашелся ответ. «Ученики нашей школы изучают, например, ИЗО. Можно поставить вопрос: а зачем ИЗО тотально слепым детям? — говорит учитель. — Но мы же не можем на свое усмотрение выкинуть что-то из учебных программ. Мы можем адаптировать стандарты под особенность наших учеников, но убрать блок из предмета — не можем. Я понимаю, что мои ученики не пойдут служить в армию, но о начальной военной подготовке и основах безопасности государства я им обязан рассказать для их развития».
9 ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах со следующего учебного года появится курс начальной военной подготовки. Курс будет преподаваться в старших классах в рамках двух новых модулей для предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».