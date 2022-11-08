Жительница Астрахани пришла в полицию рассказать о мошенничестве. Там ее встретил еще один аферист

В Астрахани мошенник умудрился найти жертву прямо в коридоре отдела полиции. Она пришла туда, чтобы рассказать, что ее провели аферисты.
Подозреваемый, безработный 32-летний мужчина, отмечался в отделе полиции как ранее судимый, пишет 8 ноября «МВД Медиа». Предположительно, он решил не терять времени зря и заговорил с женщиной, представившись полицейским. Гражданка пыталась разобраться с исчезновением денег с карты — лжесотрудник отдела любезно предложил помочь найти похитителя.
Женщина согласилась, причем ее не смутила даже просьба о «небольшом вознаграждении». Она взяла кредит в 50 тысяч рублей и перевела их «полицейскому» якобы для проведения оперативных мероприятий. Он обещал все вернуть, когда преступление будет раскрыто, но вскоре принес тревожную весть: о получении денег узнал начальник, и теперь из-за взятки обоим грозит уголовная ответственность. Впрочем, ее можно избежать — всего за миллион рублей.
Потерпевшая сначала поверила и стала брать кредиты и микрозаймы, переводя их мошеннику, но потом заподозрила неладное. Женщина убедилась, что ни банки, ни полиция претензий к ней не имеют, и пошла с вопросами к своему «спасителю». Он стоял на своем: прислал фальшивые документы о возбуждении дела и разрешении на обыск ее жилища, а также попросил еще денег.
Тогда горожанка обратилась к настоящим полицейским, которые рассказали, что ее «помощник» — не их коллега. Скоро задержали уже не раз судимого подозреваемого, который во всем признался. Дело продолжают расследовать — по предварительным данным, женщина перевела ему более миллиона рублей.
Пресс-служба УМВД России по Астраханской области