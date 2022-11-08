Жительница Астрахани пришла в полицию рассказать о мошенничестве. Там ее встретил еще один аферист

В Астрахани мошенник умудрился найти жертву прямо в коридоре отдела полиции. Она пришла туда, чтобы рассказать, что ее провели аферисты.



Подозреваемый, безработный 32-летний мужчина, отмечался в отделе полиции как ранее судимый, пишет 8 ноября «МВД Медиа». Предположительно, он решил не терять времени зря и заговорил с женщиной, представившись полицейским. Гражданка пыталась разобраться с исчезновением денег с карты — лжесотрудник отдела любезно предложил помочь найти похитителя.