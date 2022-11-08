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    Мать, выкинувшая дочку из окна, переживала из-за развода

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    Москвичка, предположительно выбросившая ребёнка с 11-го этажа 8 ноября, находилась в подавленном состоянии из-за развода. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

    «Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса», — цитирует следователя РИА Новости.

    Сейчас, как сообщала прокуратура, женщина в больнице. Источник РИА в правоохранительных органах Москвы уточнил, что она, скорее всего, отравилась.

    «Женщина госпитализирована. Предварительно, отравление лекарствами. При этом в квартире также чувствовался запах газа», — сказал собеседник агентства.

    Фото: прокуратура Москвы
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    После того, как состояние матери стабилизируется и врачи дадут разрешение, сотрудники СК начнут проводить с ней следственные действия.

    Напомним, утром под окнами многоэтажки в Сумском проезде обнаружили девочку 2021 года рождения. Она упала с 11-го этажа, но выжила, врачи борются за её жизнь. По мнению следователей, мать без особых на то причин выкинула ребёнка из окна кухни. Прокуратура показывала квартиру, где они живут: одна из комнат там полностью завалена хламом. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

    Фото: прокуратура Москвы

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