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    В квартире, откуда мать выбросила маленькую дочь, был включен газ. СК возбудил дело

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    После инцидента в Сумском проезде следователи ГСУ СК РФ по Москве 8 ноября возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (часть 3 статьи 30 и пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

    Также в сообщении приводятся некоторые подробности. Уточняется, что произошло это сегодня. Мать выбросила дочь из окна, «используя малозначительный повод». При осмотре оказалось, что в квартире включен газ. Его выключили сотрудники аварийно-спасательной службы, приехавшие по вызову.

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    Как уже писала «Фонтанка», девочка, упав в высоты 11 этажа, выжила, сейчас врачи борются за её жизнь. Мать, по данным прокуратуры, тоже госпитализировали. В СК обещают, что она «будет доставлена в подразделение ведомства». Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, отмечается в сообщении.

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